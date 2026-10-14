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台灣主權AI語料訓練 強制徵集出版著作？林宜敬：自願參與、不強迫

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
立法院交委會今日邀請數發部長林宜敬列席報告並備詢。聯合報系資料照
立法院交委會今日邀請數發部長林宜敬列席報告並備詢。聯合報系資料照

數發部先前啟動「台灣主權AI訓練語料庫」民間語料徵集活動，引發民間出版業者關注；立委關切，若徵集範圍擴大，是否影響新聞媒體產業權益。

立法院交委會今日邀請數發部長林宜敬列席報告業務概況並備質詢。民進黨立委林楚茵質詢時提到，媒體工作者目前受網路廣告侵襲非常嚴重，「台灣主權AI訓練語料庫」民間語料徵集活動起跑後，媒體、出版業者也擔心，未來會不會需要無償提供新聞內容？接下來，資料有價又要來如何做處理？

林宜敬指出，數發部採取的是「募集」，強調自願參與、不強迫的原則。目前募集的民間資料計分四類，分別是作者逝世滿五十年、著作權已消滅的公版書，各出版社提供的書籍簡介，部分書籍試閱內容，以及個人作者自願授權的作品。此機制主要是「授權AI訓練」而非「捐贈著作財產權」，兩者為截然不同的法律概念。

林宜敬表示，數發部立場認為新聞媒體內容應為「有價」，並指出國際間已有媒體透過MCP（模型上下文協議）技術標準與AI大廠簽訂付費協議。數發部的最終目標，是希望AI公司，尤其是美國大型AI業者，能夠付費取得相關訓練內容。

不過，新興科技對著作財產權產生衝擊時，相關爭議往往會持續3-5年，林宜敬也提到，因台灣AI發展不能等，故現階段優先處理爭議較輕的公版書與書籍簡介部分，絕對不會強制作者強制捐出作品。

數發部 林宜敬

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