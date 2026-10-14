秋天失智症狀更嚴重？ 醫揭因日照時間縮短 恐讓長輩出現3大變化

一名失智症患者家屬發現，季節進入秋天後，長輩除了記憶力退化外，晚上作息也變得混亂，白天精神不濟、晚上卻特別清醒，家人原以為換季出現的短暫行為，後續卻連生活起居都受影響。醫師提醒「季節變化」確實可能讓失智患者症狀更加明顯，包括記憶持續退化、睡眠混亂、情緒焦躁，但是否為失智病情更為嚴重，仍須由醫師評估。

中醫師莊可鈞表示，失智症為慢性神經退化疾病，不能直接說「秋天會讓失智症惡化」，但臨床上確實有部分患者在季節轉換、日照時間改變、作息受到影響時，記憶、睡眠、情緒或行為問題會更加明顯。對於失智長輩來說，秋冬季節生活型態改變，必須注意。

莊可鈞指出，秋天最大變化就是日照時間逐漸縮短。對年長者而言，白天接觸陽光的時間減少，加上天氣轉涼後，比較不願意外出活動，很容易變成白天活動量下降、晚上睡眠品質不好，甚至出現白天一直睡、晚上卻精神特別好的情況。

「睡眠一旦被打亂，隔天的認知功能與情緒也可能受到影響。」莊可鈞說，失智患者可能因此變得比較焦躁、容易生氣，甚至出現重複詢問、找不到東西、一直想回家等情況。家屬如果沒有注意到是作息改變所造成，很容易誤以為「失智突然惡化」。

莊可鈞表示，除了睡眠之外，秋天氣溫變化影響長輩的生活，如天氣變冷，很多長輩活動量下降，整天待在家裡，與外界互動變少。對失智症患者來說，適度的活動與社交刺激其實非常重要，如果長時間缺乏活動，可能讓整體精神狀態看起來更加退縮。

莊可鈞建議，進入秋天後，家屬可以刻意幫長輩維持規律的生活節奏，如早上起床後安排適度的戶外活動，接觸自然光線，下午則避免長時間睡午覺，晚上維持固定的睡眠時間。即使長輩行動比較不方便，也可以在安全的情況下到住家附近走動，或在室內做簡單的伸展活動。

飲食也是秋季照顧失智長輩不可忽略的一環。莊可鈞說，天氣變冷後，長輩可能比較喜歡吃熱湯、燉補或高油脂食物，但如果長期飲食過於油膩、蔬菜水果攝取不足，也可能讓腸胃不舒服，並影響睡眠與日常生活。提醒飲食不需要過度進補，而以均衡、清淡、容易消化為原則，確保蛋白質、蔬菜及水分攝取。

中醫角度來看，失智患者身體狀態不是單一問題，除了認知功能外，也可能同時存在睡眠障礙、情緒不穩、食慾下降、便秘、疲倦等。在中醫調理上會依患者身體狀況整體評估，而不是只針對「記憶力不好」處理。

莊可鈞說，若家屬發現失智長輩短時間內出現「突然」意識混亂、認不得人、異常嗜睡、幻覺、走路不穩或行為明顯改變，不能直接歸咎於失智症或季節變化。因為感染、脫水、藥物副作用、電解質異常等，也可能造成急性意識混亂，這類情況應盡快就醫評估。

莊可鈞提醒，秋天照顧失智症患者，重點不是「怕秋天讓失智症惡化」，而是要把季節變化帶來的影響降到最低。每天固定起床、接觸陽光、維持適度活動、避免白天睡太久、晚上建立固定睡眠環境，再加上均衡飲食與穩定的生活節奏，讓長輩在季節交替時，維持熟悉而穩定的生活步調。