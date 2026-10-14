秋季健康防護！台東馬偕提醒防鼻過敏 衛福部台東醫院深入社區打疫苗

台東馬偕醫院耳鼻喉科醫師江敬益表示，換季或氣溫驟降容易誘發過敏性鼻炎，台灣盛行率約三至四成，典型症狀包括打噴嚏、鼻癢、鼻塞及流鼻水，部分患者還會出現眼睛搔癢、泛紅及流淚。若症狀反覆發作，可能影響睡眠、工作及生活品質。

江敬益指出，塵蟎是常見過敏原，台灣溫暖潮濕的環境有利塵蟎生存，黴菌、寵物皮屑、花粉、空氣污染及二手菸也可能加重症狀。民眾可使用除濕機將室內濕度維持在60％以下，定期清洗寢具，並正確使用生理食鹽水洗鼻。若症狀持續，應由醫師評估使用鼻噴型類固醇或抗組織胺等藥物；若合併鼻中隔彎曲、下鼻甲肥厚等結構問題，也可進一步評估治療方式。

另一方面，衛生福利部台東醫院自10月12日起陸續安排醫護團隊前往馬當文化健康站、仁愛之家及朝天宮等據點提供流感疫苗接種服務，後續預計前往安康養護機構、巴沙瓦歷文化健康站，並於10月30日前往慈心養護中心。

台東醫院表示，除院內護理之家住民及日照中心服務對象外，也持續與社區及照護機構合作，將接種服務送到長者身邊，減少行動不便者及需要家屬陪同就醫者的交通負擔，讓預防保健更貼近日常生活。

醫師提醒，季節轉換期間，民眾應留意自身健康變化，若鼻部症狀反覆發作，應尋求專業評估；符合流感疫苗接種資格者，也可依接種規定洽詢醫療院所或衛生單位，做好秋冬健康防護。