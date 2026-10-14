陶藝雙年展首獎佐藤雅之鶯歌辦個展 14件作品刻畫台灣地景與記憶

曾獲2024台灣國際陶藝雙年展首獎的日本陶藝家佐藤雅之，近日在新北市立鶯歌陶瓷博物館舉辦「殼之巢—情景之階」個展，展出14件陶藝作品，其中4件為藝術家在台灣駐村期間創作，將鶯歌、新北及台北的地景與生活觀察融入陶土，透過作品呈現時間、記憶與情感的交錯。

陶博館館長張啟文表示，2024台灣國際陶藝雙年展採競賽形式，吸引全球66國、1216件作品參賽，經國際評審團兩階段審查，佐藤雅之以作品「殼之巢22-05（喧騷）」獲得首獎。評審肯定他對作品各個角度與細節的細膩刻畫，以及作品展現出的豐沛生命力。

佐藤雅之現為日本茨城縣立笠間陶藝大學特聘教授，曾獲2005年菊池雙年展優秀獎、1998年美濃國際陶瓷展評審特別獎。此次個展以「殼」與「巢」為創作核心，他認為，「殼」象徵守護生命內部的存在，也代表與外界之間的界線；「巢」則是生命與能量聚集、孕育，最終又離開的場所。

陶博館指出，佐藤雅之近年創作受到城市景觀、自然地景及生活片段影響，將觀察到的氛圍、時間與記憶轉化為陶藝形體，並透過雙手與泥土的接觸、窯燒過程，逐漸形成作品樣貌。

此次展出的「殼之巢−鶯歌−」、「殼之巢−新北−」、「殼之巢−臺北−」及「殼之巢−鶯歌石−」，都是佐藤雅之在台灣駐村期間完成的創作。他走訪在地、觀察城市與自然景色，再將對台灣的印象融入作品，讓原本抽象的記憶與感受，透過陶土轉化成具體形體。

陶博館表示，此次個展希望讓觀眾從不同作品的造形與空間關係中，感受藝術家如何將生活經驗轉化為創作，也從作品尋找自身對地方、時間與記憶的連結。