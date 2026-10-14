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世界醫師會大會通過 支持台灣參與WHO決議文獲再次確認

中央社／ 台北14日電

2026年世界醫師會近日在荷蘭登場，會中再次確認「支持台灣參與所有WHO計畫及納入國際衛生條例（IHR）機制」決議，現場無異議通過；該決議5年內原則不得再提案重新審議。

2026年世界醫師會（WMA）大會於10月7日至10日在荷蘭鹿特丹舉行。中華民國醫師公會全國聯合會近日透過新聞稿指出，10日大會審議各委員會提案及決議文時，報告今年4月於塞爾維亞貝爾格勒理事會通過的「支持台灣參與所有世界衛生組織（WHO）計畫及納入國際衛生條例（IHR）機制」決議。

醫師公會全聯會表示，大會再次確認（reaffirmed）對該項決議的支持，現場未再有異議，在與會代表掌聲中順利通過。依WMA相關程序規定，既有決議文經重新確認後，5年內原則上不得再提案重新審議。

醫師公會全聯會指出，此次大會正式重新確認支持台灣參與WHO決議，除再次彰顯國際醫界對台灣參與全球衛生體系的支持，也使相關決議在未來數年得以持續維持政策效力，具有重要意義。

這次由醫師公會全聯會秘書長張必正代表出席大會。醫師公會全聯會表示，張必正會前啟動多層次外交遊說策略，除協調外交部透過理念相近國家外館協助宣導外，大會期間積極與歐美、亞太等國代表交流，並受邀參與美國醫師會（AMA）餐會，與前後任會長同席交誼；同時發揮影響力，整合世界家庭醫師組織（WONCA）國際資源，確保友邦的最強支持。

醫師公會全聯會表示，張必正會前也針對此案準備發言，強調WMA理事會今年稍早已於貝爾格勒確認該項決議，全球健康議題應超越政治考量；台灣有能力也有意願為全球健康作出貢獻，不應被排除於WHO健康體系之外，並呼籲各國共同尊重及維護WMA既有決議。

醫師公會全聯會理事長陳相國說，WMA長期支持台灣參與WHO及全球衛生體系，此次會員大會再次確認相關決議，顯示國際醫界持續肯定「健康無國界」及全球衛生不應遺漏任何人的核心價值。中華民國醫師公會全國聯合會將持續透過WMA及其他國際醫師組織，深化與各國醫師團體交流，並持續為台灣實質參與WHO、WHA及IHR相關機制發聲。

WHO 醫師 塞爾維亞

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