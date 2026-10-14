台鐵寶可夢彩繪列車最新班次出爐 平日也有機會搭

台鐵攜手新光三越打造寶可夢30周年主題列車，9月25日正式載客，除了假日行駛的專列外，也安排於各區段表定列車，根據台鐵最新公告，從今天至10月22日共有21班次可搭。

彩繪列車以台鐵EMU800型區間車進行全車包覆設計，外觀集結歷代經典且深受各年齡層喜愛的寶可夢夥伴，而車門與玻璃隔板延續初始寶可夢與皮卡丘的元素，地貼則以精靈球圖騰搭配星形與幾何線條排列，車廂端牆與貫通門更帶來噴火龍、妙蛙花、水箭龜、火爆獸、大力鱷等最終進化型態。

台鐵官方臉書粉絲團發文表示，專列（6725車次）將於10月18日、10月31日、11月14日、11月29日、12月5日出發，停靠台北、桃園、台中、嘉義、台南與新左營站。

除了假日專列外，台鐵也公布近期寶可夢30周年主題列車運用班次，今天起至10月22日共有21次班次，行駛於嘉義至北湖、北湖至斗南、斗南至潮州、潮州至豐原、潮州至台東、台東至新左營、潮州至七堵等區間。

不過，配合車輛檢修需要，台鐵指出，彩繪列車行駛日期、車次會有異動，詳情請在台鐵官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

台鐵表示，彩繪列車快閃期限只到115年12月13日，呼籲民眾快來邀請好友搭乘，蒐集可愛的寶可夢身影。