「出前一丁」泡麵未標過敏原遭紐澳召回…台灣也有輸入 食藥署說話了

常見的日本泡麵品牌「日清」（Nissin），旗下一款「出前一丁鹽味麻油麵」，被紐澳食品標準局緊急召回，原因是產品摻有牛奶，業者卻未標註這項過敏原，恐導致具過敏病史的消費者誤食，出現過敏反應。對此，我國衛福部食藥署指出，經與業者確認後，同款產品雖有輸入國內的查驗紀錄，但業者已在中文標籤中，加註過敏原資訊，因此將這項消費警訊，列為最低等級的「綠燈」。

紐奧食品標準局今年10月9日發布產品回收資訊，業者「日清」旗下的出前一丁鹽味麻油泡麵，未標示牛奶過敏原，需全數回收，這批產品有效日期為2026年12月8日，該局並提醒消費者，如對牛奶過敏，或有乳糖不耐症等疾病，應避免攝取這項產品，並將產品歸還至原購買處，並向對方申請退款，如已將產品吃下肚，對自身健康有所擔憂時，應盡快向醫療專業人員諮詢。

食藥署食品組簡任技正廖姿婷指出，經查回收產品有申請食品輸入查驗紀錄到2026年10月11日為止，並經與業者確認，輸入我國之產品已於中文加註標示含有乳製品之過敏原資訊，可排除原警訊之回收原因，食藥署已將相關資訊公布於「食品消費紅綠燈」，並列為風險等級最低的「綠燈」，呼籲民眾如赴紐澳旅遊，應避免購買及食用問題食品。

廖姿婷表示，因這款回收產品目前有申請輸入查驗紀錄，提醒業者應避免輸入疑慮產品；此外，民眾以個人自用自國外攜回或郵寄回國產品，其金額及數量單項價值在1000美元以下，重量在6公斤以內，得免申請食品輸入查驗，惟輸入供販賣或雖為「個人」自用但超過免驗限量者，仍須依「食安法」規定辦理申請食品輸入查驗，違者將依「食安法」第47條處最重300萬罰鍰。