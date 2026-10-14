台南新增2例登革熱境外移入 分別曾赴星馬菲

台南市政府衛生局今天公布台南市第12例及第13例登革熱境外移入病例，這2名個案曾分別到新加坡、馬來西亞及菲律賓，1人返國後出現症狀，1人則是在菲律賓發病。

衛生局今天指出，第12例是南區府南里20多歲女子，10月1日至6日和家人前往新加坡、馬來西亞旅遊，在馬來西亞自覺被蚊蟲叮咬，10日出現發燒和四肢無力，11日就醫，12日症狀未緩減轉診至台南市立醫院通報後確診。

第13例是安平區建平里60歲男子，9月20日至10月11日前往菲律賓出差，10月9日出現發燒、頭痛等症狀，11日返國就醫通報後確診。

台南市登革熱防治中心獲報後，立刻動員防疫，對確診個案居住地、工作地及活動地緊急防治、環境孳生源清除及病媒蚊密度調查，規劃戶內外化學防治作業。

衛生福利部疾病管制署資料顯示，截至昨天，國內累計196例登革熱病例，包括本土病例14例及境外移入病例182例；境外移入病例感染國家以越南最多，其次是印尼、菲律賓、馬爾地夫及馬來西亞。