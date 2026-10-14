苗栗山城扶輪社17日捐血公益活動 送10萬禮券與好禮號召挽袖救人

苗栗山城扶輪社結合企業與店家，10月17日在新竹捐血中心苗栗捐血站，及苗栗市萬家福前廣場辦理捐血公益活動，將送出10萬禮券與好禮元萬家福商品禮券及好禮，活動目標500袋，號召鄉親挽袖救人做公益。

山城扶輪社連續26年每年辦理2場捐血活動，共募集捐血1萬3485袋，社長謝文彬說，今年活動以「熱血不斷電，公益不缺席，我們一起挺到底！」為號召，獲得企業及店家響應，準備10萬元的萬家福商品禮券，並募集近千份禮品，希望鼓勵民眾踴躍捐血，目標500袋。

主辦單位表示，捐血是發自內心最容易也最溫暖的善事，17日捐血活動上午8點至下午5點在苗栗捐血站；上午9點至下午4點在萬家福前廣場，民眾必須攜帶身分證及健保卡，捐血250CC送200元禮券，500CC送二份，此外，特優科技贊助400條高級延長線及288個快充電頭，麥當勞贊助300份4塊麥克雞塊等。