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骨鬆恐增失能死亡風險 注意手腕等脆弱骨折警訊

中央社／ 台北14日電

台灣50歲以上女性每3人就有1人、男性每5人就有1人，一生中可能發生骨鬆骨折，增加失能、死亡風險。專家提醒，手腕、上臂、脊椎及髖部等脆弱性骨折，是骨骼亮紅燈重要警訊。

每年10月20日世界骨鬆日前夕，中華民國骨質疏鬆症學會今天透過新聞稿提醒，根據國際骨質疏鬆症基金會（IOF）資料顯示，全球約有5億人受到骨鬆影響，55歲以上族群每分鐘約發生70例脆弱性骨折；然而，全球高達80%曾發生脆弱性骨折的患者，未接受骨鬆篩檢與治療。

隨台灣邁入超高齡社會，相當於每5人就有1名65歲以上高齡者，中華民國骨質疏鬆症學會理事長韓德生指出，台灣50歲以上女性每3人就有1人、男性每5人就有1人一生中可能發生骨鬆性骨折，手腕、上臂、脊椎及髖部等脆弱性骨折，是骨骼亮紅燈的重要警訊。

韓德生分享，一名80歲奶奶曾因下背疼痛難耐就醫，發現是腰椎壓迫性骨折，當時骨密度T值為-2.4，因未達當時骨鬆藥物健保給付標準，後續僅自行補充鈣片，未持續接受骨骼健康評估與治療。沒想到2年後在家中跌倒造成髖部骨折，術後需坐輪椅接受復健，行動力大幅受限，家庭照護負擔跟著增加。

研究顯示，髖部骨折發生後，未來再次骨折發生率高達約50%，一年內死亡率近20%，約3成患者將面臨永久性失能、約8成無法獨立生活，常導致長期臥床、失能甚至增加死亡風險。

骨鬆治療於臨床上常見兩大缺口，韓德生表示，一是篩檢率不足，約7成患者未能及時接受骨骼健康評估，二是治療率偏低，許多患者將第一次脆弱性骨折視為單純跌倒意外，只處理「斷掉的骨頭」，卻忽略了骨密度評估與背後可能存在的骨鬆問題，即使做了雙能量X光吸收儀（DXA）檢查，若T值未達健保藥物給付標準，也可能因需自費而未治療。

「不要等到第二次骨折，才回頭看第一次留下的警訊。」韓德生強調，骨密度T值並非判斷骨鬆的唯一依據，若已發生低創傷性骨折或明顯脊椎變形，即使T值未達-2.5，仍應由醫師依過去病史與整體狀況進一步評估。

骨折 骨鬆 失能

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