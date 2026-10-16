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歡慶udnFunLife10歲！會員回饋權益全面升級

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歡慶udnFunLife10歲！會員回饋權益全面升級。圖／聯合數位文創提供
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《史瑞克》音樂劇將於11月20日首度在台北演出13場，將帶給所有大小朋友一場笑聲不斷、毫無冷場的冒險旅程！圖／聯合數位文創提供
《史瑞克》音樂劇將於11月20日首度在台北演出13場，將帶給所有大小朋友一場笑聲不斷、毫無冷場的冒險旅程！圖／聯合數位文創提供

近期即將開演的節目眾多，由倫敦西區頂尖團隊打造笑中帶暖的幽默之作《史瑞克》音樂劇，本次首度來台演出更是倫敦全本製作，由英國頂尖製作團隊重磅打造，鮮明的角色亦是本劇亮點之一，演員無不使出渾身解數將浮誇的童話角色詮釋得維妙維肖。將於11月20日首度在台北演出13場，將帶給所有大小朋友一場笑聲不斷、毫無冷場的冒險旅程(前往購票)！

來自奧地利的維也納美泉宮管弦樂團，將於12月6日首度登上國家音樂廳，帶來源自世界文化遺產美泉宮橘園的宮廷音樂傳統。圖／聯合數位文創提供
來自奧地利的維也納美泉宮管弦樂團，將於12月6日首度登上國家音樂廳，帶來源自世界文化遺產美泉宮橘園的宮廷音樂傳統。圖／聯合數位文創提供
烏克蘭國家歌劇院4位享譽國際的聲樂名家，攜手台灣最具代表性的拉縴人合唱家族，將以近百人的演出編制。圖／聯合數位文創提供
烏克蘭國家歌劇院4位享譽國際的聲樂名家，攜手台灣最具代表性的拉縴人合唱家族，將以近百人的演出編制。圖／聯合數位文創提供

來自奧地利的維也納美泉宮管弦樂團，將於12月6日首度登上國家音樂廳，帶來源自世界文化遺產美泉宮橘園的宮廷音樂傳統，從莫札特、海頓到史特勞斯家族，一首首跨越時代的經典旋律，將交織出維也納獨有的優雅與浪漫(前往購票)。2026年末，集結烏克蘭國家歌劇院4位享譽國際的聲樂名家，攜手台灣最具代表性的拉縴人合唱家族，將以超大規模演出編制，於高雄、台北兩地演出貝多芬跨時代交響鉅作——第九號交響曲《合唱》，以更豐沛的音響語彙傳遞第四樂章最震撼人心的一刻(前往購票)。

西武獅台灣系列賽－傳奇對決－《SEIBU LIONS TAIWAN SERIES – LEGENDS GAME –》將在2027年2月27、28日於臺北大巨蛋舉辦。圖／聯合數位文創提供
西武獅台灣系列賽－傳奇對決－《SEIBU LIONS TAIWAN SERIES – LEGENDS GAME –》將在2027年2月27、28日於臺北大巨蛋舉辦。圖／聯合數位文創提供

此外，另外一個重磅消息曝光：西武獅台灣系列賽－傳奇對決－《SEIBU LIONS TAIWAN SERIES – LEGENDS GAME –》將在2027年2月27、28日於臺北大巨蛋舉辦，是埼玉西武獅首次以全主力陣容來台。首戰交手統一7-ELEVEN獅，雙獅之爭上演林安可挑戰前東家的戲碼；次日則是與中信兄弟對抗、並且加演西武OB與台灣OB的友誼賽，一連兩天要讓台灣球迷感受原汁原味的「西鐵魂」（賽事官網）！

聯合數位文創近年亦致力文創場域開發、台灣劇場及影視IP投資，投資總量超過五十件作品，實現「把世界帶進台灣，讓台灣走向國際」的企業願景。更多精彩的展演活動詳情，請上udn售票網，購票前完成會員認證，會員權益好康不漏接！

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