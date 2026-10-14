幸福童年攸關快樂人生 正向經驗助避免傷害

快樂人生源自童年幸福時光！英國心理學研究指出，充滿支持與正向情感的童年成長環境，能顯著提升成年後的幸福感、社會信任與歸屬感。專家強調，相較於單純避免負面傷害，正向的童年經驗往往是預測成年心理健康更強而有力的指標。

追溯人類育兒方式

《每日科技》報導，研究人員透過演化巢理論框架，探討人類嬰幼兒在成長過程中天生期待的育兒實踐，包括溫暖的家庭情感氛圍、對哭喊和尋求慰藉的及時回應，以及充足的自由探索時間。

這項研究跨越英國、美國與日本三個文化背景迥異的國家，針對18至34歲的成年人進行調查。結果顯示，童年獲得較多正向支持的受試者，成年後普遍擁有較佳的健康狀況、更高的生活滿意度與較低的焦慮感，且這項關聯在排除收入與教育等人口統計變數後依然顯著。

過往，學界研究多聚焦於防範虐待或忽視等負面經歷，但此項發表於《幸福研究期刊》的新研究強調，提供滿足生物、心理與社會需求的豐富正向經驗，對長遠的福祉更具關鍵影響。

安全關愛成長環境

《諾丁漢大學》指出，這項研究突顯從演化視角集體思考育兒方式的價值，尤其現代社會的生活環境與物種演化時的原始生態大相逕庭。研究主要作者馬爾霍斯表示，儘管回顧性研究無法直接證明因果關係，但結果明確展示了正向童年經驗與成年後人際關係滿意度、社區歸屬感及社會信任之間的緊密聯繫。

儘管各國社會面臨不同的現代化挑戰與教養壓力，但專家呼籲，社會政策與家庭支持體系應更著重於創造充滿關愛與安全感的成長環境。如此一來，不僅能有效促進個人的身心健康，更能為整體的社會資本與永續發展奠定穩固基礎。

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