隔夜菜更美味？ 醬汁香料口感層次多

隔夜菜是否真的更入味？澳洲科學家透過實驗測試發現，像是燉菜與咖哩等部分料理，在隔夜後確實因為食材充分吸收醬汁與調味料，展現出更具層次的風味。然而，專家提醒並非所有食物都適合久放，民眾在加熱食用時仍需注意食品衛生與安全。

科學實驗解析風味

《ScienceAlert》報導，澳洲科學團隊針對「隔夜菜是否比較美味」進行實驗，結果顯示包含燉肉、咖哩及義大利肉醬等綜合料理，在經過數小時甚至隔夜冷藏後，其口感與風味往往比剛出鍋時更加濃郁。

事實上，烹煮後的食材在靜置期間會持續吸收湯汁中的香料分子與油脂，使得味道更為融合。如此一來，這些經過時間沉澱的菜餚能讓各種調味料均勻滲透至食物內部，打破了剛煮好時味道較為分離的現象。

然而，科學家也強調，這種風味的轉變主要適用於水分充足、質地較為綿密的燉煮類食物，對於炸物或葉菜類而言則效果有限，甚至可能影響口感。

保存加熱衛生原則

《Taste》報導，雖然部分菜餚隔夜後的風味更佳，但專家強調食品安全仍是首要考量，烹煮後的食物若未妥善冷藏，容易滋生細菌而引發腸胃不適。因此，民眾在烹調完成後應盡速將食物放入冰箱，並在食用前徹底加熱，以確保達到殺菌效果。

目前，許多家庭習慣利用隔夜菜來節省時間，但營養學家建議，針對不同食材應掌握正確的保存期限與加熱方式。儘管部分料理隔夜後的口感令人驚豔，但民眾仍應以衛生安全為原則，避免食用存放過久的食物。

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