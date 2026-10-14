快訊

陸方披露曹興誠弟弟入境上海遭拒 國台辦：不姑息台獨分裂行徑

誰是「親日派」？韓國女星賀營爆家族爭議

日本血拼被多刷災情頻傳…林氏璧教6招防出錯 強烈建議1動作

聽新聞
0:00 / 0:00

隔夜菜更美味？ 醬汁香料口感層次多

台灣醒報／ 記者莊宇欽／台北報導
澳洲科學家透過實驗測試發現，燉肉、咖哩及義大利肉醬等綜合料理，在隔夜後確實展現出更具層次的風味。（Photo by Raman on Unsplash under C.C License）
澳洲科學家透過實驗測試發現，燉肉、咖哩及義大利肉醬等綜合料理，在隔夜後確實展現出更具層次的風味。（Photo by Raman on Unsplash under C.C License）

隔夜菜是否真的更入味？澳洲科學家透過實驗測試發現，像是燉菜與咖哩等部分料理，在隔夜後確實因為食材充分吸收醬汁與調味料，展現出更具層次的風味。然而，專家提醒並非所有食物都適合久放，民眾在加熱食用時仍需注意食品衛生與安全。

科學實驗解析風味

ScienceAlert》報導，澳洲科學團隊針對「隔夜菜是否比較美味」進行實驗，結果顯示包含燉肉、咖哩及義大利肉醬等綜合料理，在經過數小時甚至隔夜冷藏後，其口感與風味往往比剛出鍋時更加濃郁。

事實上，烹煮後的食材在靜置期間會持續吸收湯汁中的香料分子與油脂，使得味道更為融合。如此一來，這些經過時間沉澱的菜餚能讓各種調味料均勻滲透至食物內部，打破了剛煮好時味道較為分離的現象。

然而，科學家也強調，這種風味的轉變主要適用於水分充足、質地較為綿密的燉煮類食物，對於炸物或葉菜類而言則效果有限，甚至可能影響口感。

保存加熱衛生原則

Taste》報導，雖然部分菜餚隔夜後的風味更佳，但專家強調食品安全仍是首要考量，烹煮後的食物若未妥善冷藏，容易滋生細菌而引發腸胃不適。因此，民眾在烹調完成後應盡速將食物放入冰箱，並在食用前徹底加熱，以確保達到殺菌效果。

目前，許多家庭習慣利用隔夜菜來節省時間，但營養學家建議，針對不同食材應掌握正確的保存期限與加熱方式。儘管部分料理隔夜後的口感令人驚豔，但民眾仍應以衛生安全為原則，避免食用存放過久的食物。

【更多精采內容，詳見

隔夜菜 咖哩 澳洲

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大同電鍋隱藏用法曝光！免加水就能熱麵包 網讚：比用烤箱還好吃

科學人／自家冰箱也能做！豆類放冷凍 「冰」出真實肉口感

餐餐水煮更難瘦！日醫推冰箱「減重地雷調味料」 穩血糖防暴飲暴食

7-ELEVEN聯名雷神巧克力！「脆脆甜甜圈、可麗捲、霜淇淋」翻玩美味

相關新聞

日本血拼被多刷災情頻傳…林氏璧教6招防出錯 強烈建議1動作

愈來愈多人在社群平台抱怨在日本藥妝店消費，結帳卻被多刷好幾筆商品，該怎麼避免？日本旅遊達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專提出解套方法，他表示，不少人認為免稅品都被放在特殊包裝袋裡，不好對帳，回到飯店、甚至返台後，才發現被多收錢。不過，11月退稅新制即將上線之後，會廢除特殊包裝， 因此不再會有這個問題。強烈建議在購買完現場就仔細核對收據，有問題馬上處理。

準「薔琵」巔峰上看強颱…距離台灣遠近、是否侵襲日本 粉專指關鍵是它

熱帶性低氣壓TD33號今天上午8時生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預計將發展為薔琵颱風，未來7天在太平洋高壓導引下，將先沿著高壓邊緣偏西移動，強度也會逐漸增強，目前預估巔峰有機會達到強烈颱風。󠀠

準薔琵颱風最新路徑曝…專家估可達強颱 光復節連假趨向日本方向移動

熱帶性低氣壓TD-33號生成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，預期24小時內，有增強為薔琵颱風的趨勢。未來5至7天內，大致沿著太平洋高壓邊緣向西北西移動，經過關島附近後，繼續趨向琉球群島以南。強度將逐漸增強，預報資料顯示將會達到中颱甚至強颱等級，範圍也將會比較大。

川普稱台灣將大買阿拉斯加天然氣 卓榮泰要國人支持國營單位

外媒報導，美國總統川普造勢喊話，稱台灣同意在未來20年內採購阿拉斯加30%天然氣，並額外投資44億美元。行政院長卓榮泰今受訪時未正面證實這項採購案，他說，政府的工作是穩定能源供應跟韌性，也努力維持國內油電氣的穩定供應，希望國人給予相關國營單位更多支持。

主管一句話讓你想整晚？醫：小心「反芻思考」讓身體累不停

現代人工作、生活充滿許多壓力，上班族可能白天被主管講了幾句，晚上洗澡還在想；或跟家人吵完架，躺到床上又把對話重播一遍；明明很累，腦袋卻像開了好幾個視窗，一直關不掉。隔天醒來，肩頸緊、胃口差、心跳快、精神不好，整個人像睡了也沒充到電。

「出前一丁」泡麵未標過敏原遭紐澳召回…台灣也有輸入 食藥署說話了

常見的日本泡麵品牌「日清」（Nissin），旗下一款「出前一丁鹽味麻油麵」，被紐澳食品標準局緊急召回，原因是產品摻有牛奶，業者卻未標註這項過敏原，恐導致具過敏病史的消費者誤食，出現過敏反應。對此，我國衛福部食藥署指出，經與業者確認後，同款產品雖有輸入國內的查驗紀錄，但業者已在中文標籤中，加註過敏原資訊，因此將這項消費警訊，列為最低等級的「綠燈」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。