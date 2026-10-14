台灣電影《花臉貓》釜山影展午夜狂熱登場！引爆台流新浪潮

由烈日影像製作、聯合數位文創共同投資的《花臉貓：修羅道》，入選韓國釜山影展的「午夜狂熱」（Midnight Passion）單元，日前導演王逸帆帶領眾演員，一同抵達釜山影展參加亞洲放映，韓寧、塚原大助先與導演王逸帆亮麗登上釜山影展紅毯，男主角福士蒼汰則是加入戶外見面會，與影迷近距離互動，吸引大批粉絲跟拍瘋狂追行程。

《花臉貓：修羅道》以奇幻武打的風格，描述外來統治初期，當地民兵與軍警間，因金礦利益而衝突不斷。導演王逸帆在本片身兼編導、攝影、剪輯與武術指導，他表示在預算與資源有限的情況下，只要行程延誤一天或演員受傷，電影可能就無法完成，因此每天都在緊張的氣氛下進行拍攝。

福士蒼汰謙虛表示：「能夠跨越文化跟語言，跟粉絲分享我的作品是件很幸福的事。」而韓寧分享，由於劇本有90%是動作戲，她進行了約一年的訓練，在沒有替身的情況下親自完成動作，如何安全且不受傷地完成拍攝是最大的挑戰。塚原大助則提到，他過去在日本主要從事舞台劇演出，這是首次挑戰電影動作演技，過程雖然很艱辛、但也最令人享受。

《花臉貓：修羅道》導演王逸帆帶領眾演員，一同抵達釜山影展參加亞洲放映。圖／烈日影像提供