快訊

陸方披露曹興誠弟弟入境上海遭拒 國台辦：不姑息台獨分裂行徑

誰是「親日派」？韓國女星賀營爆家族爭議

日本血拼被多刷災情頻傳…林氏璧教6招防出錯 強烈建議1動作

聽新聞
0:00 / 0:00

醫師開刀如有「透視眼」…台大元宇宙手術導航 精準定位肺部腫瘤

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
台大醫院創傷醫學部主任吳毅暉表示，當病人發生重大創傷時，身體結構已經跟一般人不同，科技就能模擬解剖、協助決策，獲得即時、個人化解方。記者沈沛育／攝影
台大醫院創傷醫學部主任吳毅暉表示，當病人發生重大創傷時，身體結構已經跟一般人不同，科技就能模擬解剖、協助決策，獲得即時、個人化解方。記者沈沛育／攝影

元宇宙、擴增實境等科技將成為未來外科臨床醫學訓練、醫病溝通和手術協助的重要工具。台大醫院今天舉辦「元宇宙胸腔手術導航與科技照護臨床場域發表會」，台大醫院外科部主治醫師江旴恒指出，過去訓練住院醫師或與病人溝通，只能用圖片說明，如今透過數位三維模型，能看到患者解剖立體畫面，手術時也能建立數位孿生疊合虛擬畫面，提升手術精準度。

江旴恒說明，過去醫師只能用電腦斷層照片跟病人和家屬解釋病灶，肺癌患者很難理解腫瘤到底在肺的上面或下面。如今不需要穿戴裝置，就能在類似平板的螢幕上，看到立體三維圖形，讓病人了解自身狀況與手術風險，有助醫病溝通。

手術中則透過虛擬實境、即時導航，增加手術精準度。江旴恒指出，現今肺腫瘤發現得早，腫瘤都很小，埋在肺裡面，外科醫師不一定能看到，更需科技協助。團隊建立一站式智慧導航手術室，首先透過電腦斷層創造病人的數位身分，再將數位孿生模型疊合到病人身上，透過AR虛實疊合，「像有透視眼」看到體內病灶，並使用有光學追蹤的機械手臂，精準定位腫瘤、規劃穿刺，增加手術準確度。

江旴恒表示，手術後，透過血氧追蹤、肺功能訓練儀器等，可以將數據數位化，進行術後追蹤、檢測與訓練，提升預後效果。

擴增實境在醫學教育上也很有幫助。江旴恒表示，飛行員會經過上千小時的模擬訓練，但過去醫學生和住院醫師的傳統訓練，只透過課堂、圖片、影片，或是在病人身上訓練，現今病人意識抬頭，不希望自己成為練習對象，元宇宙就能讓外科醫師在虛擬空間做上百個小時的訓練，再實際將技術應用到病人身上。

江旴恒說明，如今元宇宙還在發展階段，台大醫院預計一年可以服務150至200名患者。為了讓更多醫學生和病患受惠，未來將會讓元宇宙應用擴大到其他醫院，甚至國外，但同時要經過更嚴謹的醫材認證、臨床數據驗證，並且在其他醫院實際操作，才能讓更多人相信科技技術。

經濟部產發署民生化工產業組組長翁谷松指出，過去台灣的醫療器材跟國內醫療場所缺少互相交流的機會，於是經濟部於2026年推動「醫療器材產業發展與跨域整合推動計畫」，如今已經有129項產品導入約20家醫院，訂單金額超過1億元，近年台灣ICT產業發展快速，未來將更積極輔導業者投入醫療產業。

台大醫院創傷醫學部主任吳毅暉表示，他相信「科技始終來自於人性」，以前醫療科技都仍在實驗室階段，但現在從人性化角度，落實到臨床上。尤其當病人是重大創傷時，身體結構已經跟一般人不同，科技就能模擬解剖、協助決策，獲得即時、個人化解方，相信科技能對未來的醫療環境帶來巨大改變。

台大醫院外科部主治醫師江旴恒指出，現今肺腫瘤發現得早，腫瘤都很小，手術中透過虛實疊合，以及機械手臂精準定位，有助醫師找到腫瘤、精準治療。記者沈沛育／攝影
台大醫院外科部主治醫師江旴恒指出，現今肺腫瘤發現得早，腫瘤都很小，手術中透過虛實疊合，以及機械手臂精準定位，有助醫師找到腫瘤、精準治療。記者沈沛育／攝影

腫瘤 肺部 台大

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

醫療奉獻獎／開啟心血管急重症在地治療 吳榮州成功守住屏東人的「心」

肺被壓扁竟沒感覺！24歲女新鮮人求職健檢 揪出15公分畸胎瘤

AI助攻近視雷射手術！元智大學、亞東醫院研究勇奪國際首獎

教宗良十四世罹肺腺癌！手術切除右肺下葉 哥哥也罹癌治療中

相關新聞

日本血拼被多刷災情頻傳…林氏璧教6招防出錯 強烈建議1動作

愈來愈多人在社群平台抱怨在日本藥妝店消費，結帳卻被多刷好幾筆商品，該怎麼避免？日本旅遊達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專提出解套方法，他表示，不少人認為免稅品都被放在特殊包裝袋裡，不好對帳，回到飯店、甚至返台後，才發現被多收錢。不過，11月退稅新制即將上線之後，會廢除特殊包裝， 因此不再會有這個問題。強烈建議在購買完現場就仔細核對收據，有問題馬上處理。

準「薔琵」巔峰上看強颱…距離台灣遠近、是否侵襲日本 粉專指關鍵是它

熱帶性低氣壓TD33號今天上午8時生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預計將發展為薔琵颱風，未來7天在太平洋高壓導引下，將先沿著高壓邊緣偏西移動，強度也會逐漸增強，目前預估巔峰有機會達到強烈颱風。󠀠

準薔琵颱風最新路徑曝…專家估可達強颱 光復節連假趨向日本方向移動

熱帶性低氣壓TD-33號生成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，預期24小時內，有增強為薔琵颱風的趨勢。未來5至7天內，大致沿著太平洋高壓邊緣向西北西移動，經過關島附近後，繼續趨向琉球群島以南。強度將逐漸增強，預報資料顯示將會達到中颱甚至強颱等級，範圍也將會比較大。

川普稱台灣將大買阿拉斯加天然氣 卓榮泰要國人支持國營單位

外媒報導，美國總統川普造勢喊話，稱台灣同意在未來20年內採購阿拉斯加30%天然氣，並額外投資44億美元。行政院長卓榮泰今受訪時未正面證實這項採購案，他說，政府的工作是穩定能源供應跟韌性，也努力維持國內油電氣的穩定供應，希望國人給予相關國營單位更多支持。

主管一句話讓你想整晚？醫：小心「反芻思考」讓身體累不停

現代人工作、生活充滿許多壓力，上班族可能白天被主管講了幾句，晚上洗澡還在想；或跟家人吵完架，躺到床上又把對話重播一遍；明明很累，腦袋卻像開了好幾個視窗，一直關不掉。隔天醒來，肩頸緊、胃口差、心跳快、精神不好，整個人像睡了也沒充到電。

「出前一丁」泡麵未標過敏原遭紐澳召回…台灣也有輸入 食藥署說話了

常見的日本泡麵品牌「日清」（Nissin），旗下一款「出前一丁鹽味麻油麵」，被紐澳食品標準局緊急召回，原因是產品摻有牛奶，業者卻未標註這項過敏原，恐導致具過敏病史的消費者誤食，出現過敏反應。對此，我國衛福部食藥署指出，經與業者確認後，同款產品雖有輸入國內的查驗紀錄，但業者已在中文標籤中，加註過敏原資訊，因此將這項消費警訊，列為最低等級的「綠燈」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。