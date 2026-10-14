醫師開刀如有「透視眼」…台大元宇宙手術導航 精準定位肺部腫瘤

元宇宙、擴增實境等科技將成為未來外科臨床醫學訓練、醫病溝通和手術協助的重要工具。台大醫院今天舉辦「元宇宙胸腔手術導航與科技照護臨床場域發表會」，台大醫院外科部主治醫師江旴恒指出，過去訓練住院醫師或與病人溝通，只能用圖片說明，如今透過數位三維模型，能看到患者解剖立體畫面，手術時也能建立數位孿生疊合虛擬畫面，提升手術精準度。

江旴恒說明，過去醫師只能用電腦斷層照片跟病人和家屬解釋病灶，肺癌患者很難理解腫瘤到底在肺的上面或下面。如今不需要穿戴裝置，就能在類似平板的螢幕上，看到立體三維圖形，讓病人了解自身狀況與手術風險，有助醫病溝通。

手術中則透過虛擬實境、即時導航，增加手術精準度。江旴恒指出，現今肺腫瘤發現得早，腫瘤都很小，埋在肺裡面，外科醫師不一定能看到，更需科技協助。團隊建立一站式智慧導航手術室，首先透過電腦斷層創造病人的數位身分，再將數位孿生模型疊合到病人身上，透過AR虛實疊合，「像有透視眼」看到體內病灶，並使用有光學追蹤的機械手臂，精準定位腫瘤、規劃穿刺，增加手術準確度。

江旴恒表示，手術後，透過血氧追蹤、肺功能訓練儀器等，可以將數據數位化，進行術後追蹤、檢測與訓練，提升預後效果。

擴增實境在醫學教育上也很有幫助。江旴恒表示，飛行員會經過上千小時的模擬訓練，但過去醫學生和住院醫師的傳統訓練，只透過課堂、圖片、影片，或是在病人身上訓練，現今病人意識抬頭，不希望自己成為練習對象，元宇宙就能讓外科醫師在虛擬空間做上百個小時的訓練，再實際將技術應用到病人身上。

江旴恒說明，如今元宇宙還在發展階段，台大醫院預計一年可以服務150至200名患者。為了讓更多醫學生和病患受惠，未來將會讓元宇宙應用擴大到其他醫院，甚至國外，但同時要經過更嚴謹的醫材認證、臨床數據驗證，並且在其他醫院實際操作，才能讓更多人相信科技技術。

經濟部產發署民生化工產業組組長翁谷松指出，過去台灣的醫療器材跟國內醫療場所缺少互相交流的機會，於是經濟部於2026年推動「醫療器材產業發展與跨域整合推動計畫」，如今已經有129項產品導入約20家醫院，訂單金額超過1億元，近年台灣ICT產業發展快速，未來將更積極輔導業者投入醫療產業。

台大醫院創傷醫學部主任吳毅暉表示，他相信「科技始終來自於人性」，以前醫療科技都仍在實驗室階段，但現在從人性化角度，落實到臨床上。尤其當病人是重大創傷時，身體結構已經跟一般人不同，科技就能模擬解剖、協助決策，獲得即時、個人化解方，相信科技能對未來的醫療環境帶來巨大改變。