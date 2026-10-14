總統盃黑客松工作坊 蕭副總統盼跨域合作促創新治理

2026總統盃黑客松入選團隊工作坊今天舉行，副總統蕭美琴表示，黑客松競賽展現政府鼓勵跨領域、跨機構合作精神，期待各團隊盡情發揮，讓創新精神延伸至政府治理等應用領域。

2026總統盃黑客松由農業部承辦，以「智慧農業 安全永續」為主題，聚焦「智慧治理」、「安心社會」及「永續轉型」3大面向，共徵集181件提案，經過民眾投票及初審，選出20組團隊參與工作坊及後續輔導，進一步聚焦問題、精進提案。

總統盃黑客松工作坊今天登場，蕭副總統、行政院副院長鄭麗君、農業部次長胡忠一、環境部長彭啓明、衛福部次長石崇良、數發部次長侯宜秀等人出席。

蕭副總統致詞指出，政府目前有2大政策方向，包含智慧國家2.0，鼓勵各部會從業務中發掘問題、運用智慧科技尋找解決方案及AI新時代建設，盼建立智慧生活圈，推動人工智慧（AI）在百工百業的多元應用。

蕭副總統說，黑客松也是落實2大政策的具體方式，展現政府鼓勵跨領域、跨機構合作精神，參與者可透過跨專業、跨產官學及中央與地方政府的協作，突破原有工作分工，共同面對並解決問題。

蕭副總統也提到，台灣在硬體技術及全球科技供應鏈扮演關鍵角色，也帶動台灣近年經濟發展，在這關鍵時刻，國際社會也持續討論AI究竟能促進人類進步或帶來新的風險等，討論議題包括政府是否應主導AI政策、規劃與管理，以及企業如何透過自律控管風險，確保科技帶來的進步大於風險。

蕭副總統指出，科技產業相對具有實驗與容錯空間，但政府機關容錯空間相對有限，難以持續尋找創新機會，因此黑客松就是一個「沙盒」，讓參與團隊在學習與實作過程中持續修正、提出新構想並改進方案。

蕭副總統指出，資料治理是智慧治理及數據應用的重要基礎，政府不能落後於民間科技發展太多，無論體制建設或法規更新都應與時俱進，若黑客松參與團隊能提出加速政府推動重大政策的構想，包括法規、治理、政策配套及相關支持措施，行政團隊也樂於接受挑戰，並持續調整與精進。

行政院副院長鄭麗君表示，今年黑客松特別納入資料治理評選項目，希望團隊運用AI時能以安全、合法及負責任的方式使用資料，讓創新成果可以延續並擴大應用，這也與行政院推動主權AI及智慧國家的願景一致。

鄭麗君也提到，行政院已責成各部會副首長組成資料長聯盟，並召開首次主權AI及資料集專案會議，規劃推動4大任務，包含擴大徵集本土語料、公私協力建置算力、協助部署各領域主權AI模型及積極發展AI創新應用。

鄭麗君說，政府希望結合資料治理，協助各領域發展主權AI，促進產業及社會善用AI，推動智慧農業、智慧交通、智慧醫療等應用，逐步打造全民智慧生活圈。