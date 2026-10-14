快訊

陸方披露曹興誠弟弟入境上海遭拒 國台辦：不姑息台獨分裂行徑

誰是「親日派」？韓國女星賀營爆家族爭議

日本血拼被多刷災情頻傳…林氏璧教6招防出錯 強烈建議1動作

聽新聞
0:00 / 0:00

總統盃黑客松工作坊 蕭副總統盼跨域合作促創新治理

中央社／ 台北14日電

2026總統盃黑客松入選團隊工作坊今天舉行，副總統蕭美琴表示，黑客松競賽展現政府鼓勵跨領域、跨機構合作精神，期待各團隊盡情發揮，讓創新精神延伸至政府治理等應用領域。

2026總統盃黑客松由農業部承辦，以「智慧農業 安全永續」為主題，聚焦「智慧治理」、「安心社會」及「永續轉型」3大面向，共徵集181件提案，經過民眾投票及初審，選出20組團隊參與工作坊及後續輔導，進一步聚焦問題、精進提案。

總統盃黑客松工作坊今天登場，蕭副總統、行政院副院長鄭麗君、農業部次長胡忠一、環境部長彭啓明、衛福部次長石崇良、數發部次長侯宜秀等人出席。

蕭副總統致詞指出，政府目前有2大政策方向，包含智慧國家2.0，鼓勵各部會從業務中發掘問題、運用智慧科技尋找解決方案及AI新時代建設，盼建立智慧生活圈，推動人工智慧（AI）在百工百業的多元應用。

蕭副總統說，黑客松也是落實2大政策的具體方式，展現政府鼓勵跨領域、跨機構合作精神，參與者可透過跨專業、跨產官學及中央與地方政府的協作，突破原有工作分工，共同面對並解決問題。

蕭副總統也提到，台灣在硬體技術及全球科技供應鏈扮演關鍵角色，也帶動台灣近年經濟發展，在這關鍵時刻，國際社會也持續討論AI究竟能促進人類進步或帶來新的風險等，討論議題包括政府是否應主導AI政策、規劃與管理，以及企業如何透過自律控管風險，確保科技帶來的進步大於風險。

蕭副總統指出，科技產業相對具有實驗與容錯空間，但政府機關容錯空間相對有限，難以持續尋找創新機會，因此黑客松就是一個「沙盒」，讓參與團隊在學習與實作過程中持續修正、提出新構想並改進方案。

蕭副總統指出，資料治理是智慧治理及數據應用的重要基礎，政府不能落後於民間科技發展太多，無論體制建設或法規更新都應與時俱進，若黑客松參與團隊能提出加速政府推動重大政策的構想，包括法規、治理、政策配套及相關支持措施，行政團隊也樂於接受挑戰，並持續調整與精進。

行政院副院長鄭麗君表示，今年黑客松特別納入資料治理評選項目，希望團隊運用AI時能以安全、合法及負責任的方式使用資料，讓創新成果可以延續並擴大應用，這也與行政院推動主權AI及智慧國家的願景一致。

鄭麗君也提到，行政院已責成各部會副首長組成資料長聯盟，並召開首次主權AI及資料集專案會議，規劃推動4大任務，包含擴大徵集本土語料、公私協力建置算力、協助部署各領域主權AI模型及積極發展AI創新應用。

鄭麗君說，政府希望結合資料治理，協助各領域發展主權AI，促進產業及社會善用AI，推動智慧農業、智慧交通、智慧醫療等應用，逐步打造全民智慧生活圈。

黑客松 蕭副總統 工作

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI 助攻市政升級！竹市19舉辦智慧治理論壇

新竹「智慧治理論壇」10／19登場 即起免費報名

AI 競爭轉向落地應用 葉俊顯：政府四大面向助攻產業升級

台灣仿生設計競賽揭曉 仿生機器人組國防大學仿大型鳥類巡檢系統奪冠

相關新聞

日本血拼被多刷災情頻傳…林氏璧教6招防出錯 強烈建議1動作

愈來愈多人在社群平台抱怨在日本藥妝店消費，結帳卻被多刷好幾筆商品，該怎麼避免？日本旅遊達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專提出解套方法，他表示，不少人認為免稅品都被放在特殊包裝袋裡，不好對帳，回到飯店、甚至返台後，才發現被多收錢。不過，11月退稅新制即將上線之後，會廢除特殊包裝， 因此不再會有這個問題。強烈建議在購買完現場就仔細核對收據，有問題馬上處理。

準「薔琵」巔峰上看強颱…距離台灣遠近、是否侵襲日本 粉專指關鍵是它

熱帶性低氣壓TD33號今天上午8時生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預計將發展為薔琵颱風，未來7天在太平洋高壓導引下，將先沿著高壓邊緣偏西移動，強度也會逐漸增強，目前預估巔峰有機會達到強烈颱風。󠀠

準薔琵颱風最新路徑曝…專家估可達強颱 光復節連假趨向日本方向移動

熱帶性低氣壓TD-33號生成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，預期24小時內，有增強為薔琵颱風的趨勢。未來5至7天內，大致沿著太平洋高壓邊緣向西北西移動，經過關島附近後，繼續趨向琉球群島以南。強度將逐漸增強，預報資料顯示將會達到中颱甚至強颱等級，範圍也將會比較大。

川普稱台灣將大買阿拉斯加天然氣 卓榮泰要國人支持國營單位

外媒報導，美國總統川普造勢喊話，稱台灣同意在未來20年內採購阿拉斯加30%天然氣，並額外投資44億美元。行政院長卓榮泰今受訪時未正面證實這項採購案，他說，政府的工作是穩定能源供應跟韌性，也努力維持國內油電氣的穩定供應，希望國人給予相關國營單位更多支持。

主管一句話讓你想整晚？醫：小心「反芻思考」讓身體累不停

現代人工作、生活充滿許多壓力，上班族可能白天被主管講了幾句，晚上洗澡還在想；或跟家人吵完架，躺到床上又把對話重播一遍；明明很累，腦袋卻像開了好幾個視窗，一直關不掉。隔天醒來，肩頸緊、胃口差、心跳快、精神不好，整個人像睡了也沒充到電。

「出前一丁」泡麵未標過敏原遭紐澳召回…台灣也有輸入 食藥署說話了

常見的日本泡麵品牌「日清」（Nissin），旗下一款「出前一丁鹽味麻油麵」，被紐澳食品標準局緊急召回，原因是產品摻有牛奶，業者卻未標註這項過敏原，恐導致具過敏病史的消費者誤食，出現過敏反應。對此，我國衛福部食藥署指出，經與業者確認後，同款產品雖有輸入國內的查驗紀錄，但業者已在中文標籤中，加註過敏原資訊，因此將這項消費警訊，列為最低等級的「綠燈」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。