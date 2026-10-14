台鐵玉里站號誌故障 南下北上列車受影響最多延誤40分鐘

愈來愈多人在社群平台抱怨在日本藥妝店消費，結帳卻被多刷好幾筆商品，該怎麼避免？日本旅遊達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專提出解套方法，他表示，不少人認為免稅品都被放在特殊包裝袋裡，不好對帳，回到飯店、甚至返台後，才發現被多收錢。不過，11月退稅新制即將上線之後，會廢除特殊包裝， 因此不再會有這個問題。強烈建議在購買完現場就仔細核對收據，有問題馬上處理。

2026-10-14 11:14