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台鐵玉里站號誌故障 南下北上列車受影響最多延誤40分鐘
台鐵301列次自強號今天上午從花蓮玉里站出發北上時，發現出站號誌故障，緊急搶修並改採人工確認，因該路段是單線區間，南下、北上列車都受影響，電務人員還在搶修中，列車誤點最多約40分鐘。
301列次是台南到花蓮的自強號列車，今天上午10時許抵達玉里站，要離站北上時，發現出站的號誌故障，立即通報。
台鐵東區營運處表示，已立即通報電務段搶修，並改採人工確認的「嚮導通信式」，指派專門的嚮導員與兩端站電話通信，確保該區間只有一列車行駛。南下列車必須暫時在三民站等候，確認北上沒車，安全無虞才能繼續行駛。
台鐵表示，目前並非交通尖峰期，已在積極搶修中。此事故影響南下、北上列車，以發現號誌故障的301列次受影響較嚴重，誤點約40多分鐘。
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