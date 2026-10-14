旅館星級評鑑標準擬調整 最快116年中前對外公布

旅館星級評鑑申請家數逐年減少，觀光署今天指出，已委託學界進行相關研究，針對目前市場變化研擬優化措施，並將再找業者溝通討論，最快明年中前對外公布新的標準。

交通部觀光署98年起辦理星級旅館評鑑，作為向消費者與中介機構傳遞住宿品質標準的參考工具，不過審計部報告卻指出參與的業者逐年減少。

觀光署今天發布新聞稿表示，考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後大環境與旅遊型態的改變、數位應用、永續觀光，以及服務人力結構轉變等產業及趨勢變化，相關設備及服務等評鑑指標皆需再優化。

觀光署指出，已委託國立高雄餐旅大學進行相關研究，從產業發展、市場需求及旅客期待等面向研析制度優化方向，針對市場變化進行細部項目調整，包含設施設備的整合制度調整、針對疫情後的服務變化調整等，以符合業者與遊客需求。

觀光署預計19日及22日分別在台北、高雄舉行「星級旅館評鑑制度研議優化座談會」，要與業者溝通討論優化方向，並傾聽業者建議。

觀光署表示，預計最快明年中前對外公布新的評鑑方法。

觀光署說，星級旅館評鑑不僅是旅客選擇住宿品質的重要參考，也是旅館業者檢視服務品質、強化品牌特色及提升市場競爭力的重要機制，將透過專業研究與產業交流，掌握旅宿市場發展趨勢，在兼顧評鑑品質及制度公信力的前提下，適時精進評鑑機制。