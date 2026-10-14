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準「薔琵」巔峰上看強颱…距離台灣遠近、是否侵襲日本 粉專指關鍵是它
熱帶性低氣壓TD33號今天上午8時生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預計將發展為薔琵颱風，未來7天在太平洋高壓導引下，將先沿著高壓邊緣偏西移動，強度也會逐漸增強，目前預估巔峰有機會達到強烈颱風。
至於是否威脅台灣？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，從目前資料來看，下周四前後來到琉球南方海域時，有機會開始北轉。但北轉的時間、位置與角度，仍有很大的變數。也將決定距離台灣遠近，以及後續是否侵襲日本。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，關鍵仍在太平洋高壓的勢力變化，目前預報時間還遠，路徑與強度都還有調整空間，先留意發展，不用太早下定論。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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