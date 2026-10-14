快訊

沈伯洋父親另一公司遭陸制裁 國台辦：應自證清白向台灣交代

饗食天堂祭出平假日「全面預收定金」這時開跑！ 逾期沒付錢小心位子秒飛

費仔要來台灣了！經紀公司宣布11/1抵台 行程曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

準薔琵颱風最新路徑曝…專家估可達強颱 光復節連假趨向日本方向移動

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
熱帶性低氣壓TD-33號生成，目前距離台灣東南東方4420公里。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
熱帶性低氣壓TD-33號生成，目前距離台灣東南東方4420公里。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

熱帶性低氣壓TD-33號生成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，預期24小時內，有增強為薔琵颱風的趨勢。未來5至7天內，大致沿著太平洋高壓邊緣向西北西移動，經過關島附近後，繼續趨向琉球群島以南。強度將逐漸增強，預報資料顯示將會達到中颱甚至強颱等級，範圍也將會比較大。

吳聖宇說，預估下周三、下周四來到琉球以南海域後，接著因為太平洋高壓減弱而逐漸開始北轉，下周五到下周末，可能經過琉球附近之後，再趨向日本方向移動。

下周末是光復節連續假期，颱風是否威脅台灣？他說，依照目前預報資料研判，直接影響台灣機會較偏低，但是後續預報變化仍將持續觀察。未來薔琵颱風的變化，將是10月下旬期間天氣最主要的觀察重點之一。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

熱帶性低氣壓TD-33號路徑潛勢預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
熱帶性低氣壓TD-33號路徑潛勢預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

光復節 連假 颱風

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

熱帶性低氣壓生成 最快今晚形成薔琵颱風 專家估將又大又強恐直撲日本

薔琵颱風將生成 專家估往沖繩後直撲日本 不排除外圍雲系間接影響台灣

東北風快閃略降溫 賈新興：周五秋老虎強勢回歸 薔琵颱風最快今晚生成

薔琵颱風將生成 粉專：會成為又大又強的颱風 北轉機率較高

相關新聞

日本血拼被多刷災情頻傳…林氏璧教6招防出錯 強烈建議1動作

愈來愈多人在社群平台抱怨在日本藥妝店消費，結帳卻被多刷好幾筆商品，該怎麼避免？日本旅遊達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專提出解套方法，他表示，不少人認為免稅品都被放在特殊包裝袋裡，不好對帳，回到飯店、甚至返台後，才發現被多收錢。不過，11月退稅新制即將上線之後，會廢除特殊包裝， 因此不再會有這個問題。強烈建議在購買完現場就仔細核對收據，有問題馬上處理。

準「薔琵」巔峰上看強颱…距離台灣遠近、是否侵襲日本 粉專指關鍵是它

熱帶性低氣壓TD33號今天上午8時生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預計將發展為薔琵颱風，未來7天在太平洋高壓導引下，將先沿著高壓邊緣偏西移動，強度也會逐漸增強，目前預估巔峰有機會達到強烈颱風。󠀠

準薔琵颱風最新路徑曝…專家估可達強颱 光復節連假趨向日本方向移動

熱帶性低氣壓TD-33號生成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，預期24小時內，有增強為薔琵颱風的趨勢。未來5至7天內，大致沿著太平洋高壓邊緣向西北西移動，經過關島附近後，繼續趨向琉球群島以南。強度將逐漸增強，預報資料顯示將會達到中颱甚至強颱等級，範圍也將會比較大。

川普稱台灣將大買阿拉斯加天然氣 卓榮泰要國人支持國營單位

外媒報導，美國總統川普造勢喊話，稱台灣同意在未來20年內採購阿拉斯加30%天然氣，並額外投資44億美元。行政院長卓榮泰今受訪時未正面證實這項採購案，他說，政府的工作是穩定能源供應跟韌性，也努力維持國內油電氣的穩定供應，希望國人給予相關國營單位更多支持。

主管一句話讓你想整晚？醫：小心「反芻思考」讓身體累不停

現代人工作、生活充滿許多壓力，上班族可能白天被主管講了幾句，晚上洗澡還在想；或跟家人吵完架，躺到床上又把對話重播一遍；明明很累，腦袋卻像開了好幾個視窗，一直關不掉。隔天醒來，肩頸緊、胃口差、心跳快、精神不好，整個人像睡了也沒充到電。

台鐵玉里站號誌故障 南下北上列車受影響最多延誤40分鐘

台鐵301列次自強號今天上午從花蓮玉里站出發北上時，發現出站號誌故障，緊急搶修並改採人工確認，因該路段是單線區間，南下、北上列車都受影響，電務人員還在搶修中，列車誤點最多約40分鐘。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。