準薔琵颱風最新路徑曝…專家估可達強颱 光復節連假趨向日本方向移動

熱帶性低氣壓TD-33號生成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，預期24小時內，有增強為薔琵颱風的趨勢。未來5至7天內，大致沿著太平洋高壓邊緣向西北西移動，經過關島附近後，繼續趨向琉球群島以南。強度將逐漸增強，預報資料顯示將會達到中颱甚至強颱等級，範圍也將會比較大。

吳聖宇說，預估下周三、下周四來到琉球以南海域後，接著因為太平洋高壓減弱而逐漸開始北轉，下周五到下周末，可能經過琉球附近之後，再趨向日本方向移動。

下周末是光復節連續假期，颱風是否威脅台灣？他說，依照目前預報資料研判，直接影響台灣機會較偏低，但是後續預報變化仍將持續觀察。未來薔琵颱風的變化，將是10月下旬期間天氣最主要的觀察重點之一。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。