搭經濟艙別一套穿到底！前空服員曝長途飛行6大密技「換兩次衣服」才是內行

出國旅遊最怕遇上長途飛行，動輒十幾個小時的航程加上時差與睡眠不足，常常一趟旅程還沒開始玩，身體就已經累垮。曾在長途國際航線擔任空服員近10年的瓦西列娃（Alona Vasylieva），近期公開她在搭乘長途航班經濟艙時，會遵循的6大生存技巧。

1. 善用貴賓室並「起飛前換裝」

很多人喜歡趕在最後一刻登機，但瓦西列娃偏好提早抵達機場，預留充裕時間，並利用信用卡提供的貴賓室福利，讓自己在飛行前先在安靜的環境中做好心理準備。

最特別的是，她在登機後會進洗手間，把身上的緊繃外衣換成柔軟、透氣的運動套裝，讓身體徹底放鬆；而在飛機即將降落前，她又會再到洗手間換回原本的服裝。這個簡單的換裝動作就像是讓心理狀態徹底重新歸零，大腦能瞬間切換到抵達模式，下飛機時頭腦清晰俐落。

2. 在座椅口袋塞「一個小塑膠袋」

瓦西列娃分享她感到最舒適的一個習慣，就是把一個小塑膠袋塞進前方座椅口袋裡。每一次長途飛行，零食包裝紙、空瓶子和濕紙巾總是瞬間增加，有了專屬垃圾袋，就能把所有雜物集中，避免一整趟漫長旅程都得與垃圾為伍。

3. 堅持預訂緊急出口附近的走道座位

受夠了多年空服員安全演練的本能影響，瓦西列娃對逃生路線極為敏感，因此她總是習慣預訂靠近緊急出口區域的走道座位。此外，她也非常注重機上禮儀，會盡量避免在餐期或空服員忙碌時打擾，而是抓準空檔才起身伸展或補充水分。

4. 拋開頸枕 靠眼罩與心理時差調整

瓦西列娃她一上飛機就會立刻把手機與手錶調整成「目的地當地時間」，如果當地已經是凌晨，即使窗外天色大亮，她也會強迫自己立刻閉眼休息。

針對睡姿，她不建議帶笨重的頸枕，只要利用帽T的帽子、航空公司枕頭，並把捲起來的毛衣墊在下背部，將座椅稍微後傾就能安穩入睡。

5. 過夜航班拒吃油膩熱食

機上用水安全雖然有一定規範，但瓦西列娃個人偏好自備密封的瓶裝水，並在水中加入電解質，以對抗機艙內的乾燥空氣、避免頭痛與疲勞。

此外，搭乘過夜航班時，她會完全避開深夜供應的油膩熱食，在高空吃大餐只會讓人腹脹難眠。她通常會自備富含蛋白質的健康零食（如堅果、莓果），既能補充營養又不會有沉重飽脹感。

6. 堅持最後一批下飛機

飛機一降落、安全帶燈號一熄滅，全機乘客往往立刻彈起。瓦西列娃卻恰恰相反，她會繼續坐在位子上，讓第一波急著下機的人先走，自己則慢條斯理地收拾，仔細檢查座椅口袋、地板以及頭頂置物櫃。

過去在空服員生涯中，她看過太多乘客遺留護照、手機的慘劇，一旦走下飛機就很難再返回尋找，必須經歷繁瑣的失物招領程序，多花30秒檢查，就能省下未來數小時的麻煩與慌亂。