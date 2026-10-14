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日本血拼被多刷災情頻傳…林氏璧教6招防出錯 強烈建議1動作

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
日本11月退稅新制即將上線。美聯社
日本11月退稅新制即將上線。美聯社

愈來愈多人在社群平台抱怨在日本藥妝店消費，結帳卻被多刷好幾筆商品，該怎麼避免？日本旅遊達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專提出解套方法，他表示，不少人認為免稅品都被放在特殊包裝袋裡，不好對帳，回到飯店、甚至返台後，才發現被多收錢。不過，11月退稅新制即將上線之後，會廢除特殊包裝， 因此不再會有這個問題。強烈建議在購買完現場就仔細核對收據，有問題馬上處理。

林氏璧說，新制下如果在海關亮紅燈，需要抽檢，若沒辦法出示收據上的物品，整張單都無法退稅。不但被多刷，還沒有辦法退稅，慘上加慘。每發生類似事情發生，會有網友留言說日本已經不一樣了、店員很壞什麼的。但多半情形下結帳金額的多寡，應該和店員的薪水無關，故意多刷對店員個人沒有好處， 被發現還要花時間重結一次退款什麼的，反而是增加店員自己的麻煩。 他認為多半時候只是因為太忙，不小心按錯、搞錯。

如何避免算錯錢，林氏璧提出6個建議：

1，購物時就先自行分堆。在籃子裡就把同類型的商品放在一起。結帳時方便心算數量，店員也比較不會刷錯。

2，邊購物自己就先估算總金額。因為現在很多藥妝店會要湊1萬、3萬、5萬，才會有更高的折扣。結帳前就先自己按計算機估算好了，心裡有個底，最後也不至於差太多。

3，結帳前記得出示券。在遞出護照退稅時，同時出示優惠券。確認店員有掃描券條碼後，再看螢幕上或最後帳單是否有跑出折扣。

4，結帳時緊盯螢幕，最重要。日本藥妝店的結帳櫃檯通常會有一個面向客人的小螢幕，店員每刷過1項，螢幕就會顯示名稱，金額和數量的變化。名稱是日文可能看不懂，件數最容易掌握，立刻和店員反應，就可以有效避免被多算錢。

5，現場立刻仔細看收據對帳。別回飯店才對帳，如果買太多難以細查，至少挑幾個高單價商品，確認價錢和數量是正確的。

6，記下價錢。有時價錢刷出來和標牌看到不同，然後帶店員去標牌的地方確認。也可以考慮拍照存證或是筆記下來，方便和店員溝通。

林氏璧 日本 免稅

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