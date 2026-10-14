日本血拼被多刷災情頻傳…林氏璧教6招防出錯 強烈建議1動作

愈來愈多人在社群平台抱怨在日本藥妝店消費，結帳卻被多刷好幾筆商品，該怎麼避免？日本旅遊達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專提出解套方法，他表示，不少人認為免稅品都被放在特殊包裝袋裡，不好對帳，回到飯店、甚至返台後，才發現被多收錢。不過，11月退稅新制即將上線之後，會廢除特殊包裝， 因此不再會有這個問題。強烈建議在購買完現場就仔細核對收據，有問題馬上處理。

林氏璧說，新制下如果在海關亮紅燈，需要抽檢，若沒辦法出示收據上的物品，整張單都無法退稅。不但被多刷，還沒有辦法退稅，慘上加慘。每發生類似事情發生，會有網友留言說日本已經不一樣了、店員很壞什麼的。但多半情形下結帳金額的多寡，應該和店員的薪水無關，故意多刷對店員個人沒有好處， 被發現還要花時間重結一次退款什麼的，反而是增加店員自己的麻煩。 他認為多半時候只是因為太忙，不小心按錯、搞錯。

如何避免算錯錢，林氏璧提出6個建議：