64歲婦帶狀皰疹水皰久未消退且疼痛加劇 經中醫治療後明顯改善

一名64歲女子因左側胸背部帶狀皰疹，左胸背部一周內長出成群的水皰，雖然初發時有服用抗病毒藥物治療，但五天過後水皰仍未消退且有長新的水皰，左胸背部也逐漸出現如閃電般的疼痛感，到具有中西醫雙執照的蔡宗璟中醫診所求診，經醫師蔡宗璟用中藥處方治療六周後水皰已消失、傷口也結痂，皰疹所造成的疼痛也明顯緩解。

蔡宗璟表示，該女初次來就診時左側胸背部有大片帶狀分布的紅斑，紅斑上有多發性的水皰、滲液及局部糜爛，部分水皰已經融合為較大的水泡，且逐漸感覺到皰疹處有明顯的電極疼痛感，先前已服用抗病毒藥物5日，但水皰仍持續增加且變大因此來就診，希望藉由中醫治療來迅速改善病情。

蔡宗璟說，除皮膚症狀外，該女還提及小便感覺較少，平時容易腹瀉也容易上腹脹氣，也容易怕風怕冷，頭頂容易疼痛，且舌苔白膩，脈象浮滑，診斷為脾濕症夾有風寒，便依據女子的體質開立一周中藥處方來治療，處方中以陳皮、厚朴、萊菔子等藥物健脾燥濕，以茯苓、澤瀉淡滲去濕，再以白芷、荊芥溫散風寒。

蔡宗璟表示，該女一周後回診，發現水皰大幅減退並乾燥結痂，滲液及糜爛也明顯減少，周圍紅腫也顯著改善，顯示皮膚的病灶已由急性期進入了修復期，左側胸背部皰疹處仍偶爾有電擊的感覺，但會影響正常的睡眠，病情已明顯得到改善。

蔡宗璟說，該女經六周治療，皰疹處已完全收口只剩下局部的褐色結痂，患者還會有些微的皰疹疼痛，皰疹處有熱熱麻麻的感覺，已不似先前的電擊痛，他建議女子將皰疹處的些微疼痛完全治療好，才不會有皰疹後神經痛的長期後遺症。

蔡宗璟表示，帶狀皰疹會沿著單側神經呈帶狀分布，除了會長皮膚紅疹、水皰外，時常還隨有劇烈的疼痛，會建議帶狀皰疹患者初期除了服用抗病毒藥物外，也能及早接受中醫的治療，讓皰疹能快速消散並緩解劇烈的疼痛。另外，皰疹已消失但仍有長期皰疹後神經痛的患者，也能藉由中醫的治療將疼痛治好。