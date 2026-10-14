川普稱台灣將大買阿拉斯加天然氣 卓榮泰要國人支持國營單位

外媒報導，美國總統川普造勢喊話，稱台灣同意在未來20年內採購阿拉斯加30%天然氣，並額外投資44億美元。行政院長卓榮泰今受訪時未正面證實這項採購案，他說，政府的工作是穩定能源供應跟韌性，也努力維持國內油電氣的穩定供應，希望國人給予相關國營單位更多支持。

彭博資訊報導，川普昨日於阿拉斯加州一場競選活動中指出，台灣已同意在未來20年內，採購阿拉斯加液化天然氣（LNG）管線計畫30%的天然氣，而且還將額外投資44億美元，以確保這項LNG計畫完工，藉此在期中選舉造勢期間，大力宣傳阿拉斯加LNG管線計畫。

卓榮泰上午出席國家政務研究班第17期及高階領導研究班第16期聯合結訓典禮前受訪指出，政府的工作是穩定整個能源供應跟韌性，全世界政府都一樣，台灣也在做這個工作，是非常漫長的道路。

卓榮泰說，政府一直努力維持國內穩定供油、供電、供氣，從今年年初到現在都是如此，他希望國人給油、氣、電的相關國營單位多一點的支持。