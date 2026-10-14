病患抱15頁ChatGPT對話要求照單治療 醫怒：不是得來速點餐

生病時該相信AI還是醫師？醫師徐國峰近日在臉書分享診間經驗，表示有初診患者帶著MRI報告及多達15頁A4紙的ChatGPT對話紀錄就診，認為AI已經分析出椎間盤突出、椎管狹窄及第二級脊椎滑脫等問題，要求醫師直接按照ChatGPT分析結果處置，甚至拒絕醫師當場做進一步詳細檢查，讓醫師相當無奈。

徐國峰指出，該名患者拿著厚厚一疊資料，堅稱腳麻就是神經壓迫造成，卻不願配合醫師進一步確認麻木的部位，及目前能行走的距離、肌力及神經反射等狀況。讓他怒批：「你花貴鬆鬆的掛號費進來，是來看病，還是來麥當勞得來速點餐的？」

徐國峰認為，該名患者似乎只給他「說好」的空間，批評患者對眼前的活人醫師百般懷疑、字字計較，卻對手機裡連長怎樣都不知道的伺服器代碼，「虔誠得像在拜北港媽祖」，質疑病患是不是只把盲從換了對象。醫師強調，醫療並非「報告有名詞就等於找到病因」，影像報告必須搭配實際症狀及身體檢查，才能判斷病因與治療方向。

徐國峰接著以真實臨床數據打臉該病患的「AI聖經」：

一、「椎間盤突出」不代表就是它在痛

MRI發現椎間盤突出，不代表患者的疼痛一定來自該處。部分沒有腰痛症狀的健康人，也可能在MRI影像檢查中發現椎間盤退化或突出。如果按照這種「看到黑影就開槍」的邏輯，那可能全台灣有一百萬個健康人，都該推進手術室把脊椎骨刺挖掉。

二、「滑脫第二級」不代表脊椎斷兩截

至於第二級脊椎滑脫，也不代表一定需要手術，事實上超過八成的一二級滑脫者，只要好好練核心、保守治療依然能正常生活。

三、「發麻的腳」可能跟脊椎沒有關係

手腳麻木也不一定與脊椎疾病有關。徐國峰提醒，腕隧道症候群、糖尿病周邊神經病變、維生素B12缺乏及甲狀腺功能低下等，都可能造成類似症狀，若根本病因是患者血糖太高或手腕卡死，結果卻照著查出的「AI聖經」去針、刀剖腰椎，「這不叫治療，這叫花大錢自虐。」

徐國峰強調，自己也會使用AI輔助工作，但醫療判斷仍須回到患者本身，透過問診、理學檢查及必要的檢驗，確認影像發現是否與臨床症狀相符。請留一點空間縫隙，讓檢查跟專業說話，因為AI隔著螢幕，摸不到你的肌肉萎縮、敲不出膝反射，也看不到你走路一拐一拐，連你坐在診間翹二郎腿都看不到。