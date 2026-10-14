快訊

川普造勢喊話 稱台灣同意採購阿拉斯加30%天然氣 額外投資44億美元

賴總統國慶演說後共軍動作頻頻 遼寧艦今起赴西太平洋訓練

兩款HomeView同價卻有差！外媒揭隱藏規格 選這款恐多花錢

聽新聞
0:00 / 0:00

男攤商對女攤商灑菱角惹議 中市食安處稽查查獲部分缺失責令限期改善

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市食安處稽查沙鹿市場攤商食安，查獲部分缺失責令限期改善。圖／民眾提供
台中市食安處稽查沙鹿市場攤商食安，查獲部分缺失責令限期改善。圖／民眾提供

台中市沙鹿區一名男攤商日前到台中市場對女攤商灑菱角，自拍影片上網惹議，許多網友要求他要女攤商道歉，也有多人向台中市府檢舉男攤商攤區食安等爭議；台中市府今天說明，食安處昨天稽查沙鹿市場攤商食安，查獲部分缺失，已責令限期改善。

台中市食安處表示，有關民眾陳情沙鹿菜市場某攤販疑有食安疑慮一案，台中市食品藥物安全處昨天派員前往現場稽查，現場並未發現逾期食品或腐敗蔬果，對於網傳消費爭議及相關人等有不理性行為，案情已由警方偵辦中。為維護民眾食安，衛生局於現場進一步依照「食品良好衛生規範準則」事項稽查，查有冷凍設備溫度不足、冷凍庫積塵，及食品未離地放置等常見缺失，食安處已要求業者限期改善。

台中市有市場攤位疑消費糾紛，民眾錄影上網畫面引起眾怒，網友說男子對女攤商辱罵，女攤商不斷求情沒用，男子還拿一袋菱角灑在攤位上，台中市大雅警分局表示，已受理被害人報案，朝妨害自由、恐嚇、妨害名譽、毀損等罪嫌偵辦中。

男攤商灑菱角行為引起許多網友和沙鹿在地居民不滿，最強菜農林佳新更具名向台中市府檢舉該男攤商的食安等問題；男攤商已在官網發表聲明指出，近日引發社會關注的市場爭執事件，公司及負責人發表以下聲明，公司創立以來，始終將產品品質與顧客權益視為經營的最高核心價值。為了確保每日提供給消費者的水產與蔬果皆能維持最新鮮、最優質的狀態，在供應鏈管理及市場運作的每一個環節，都投入了極高的專注度與嚴格要求。

​回顧當日事件，由於在溝通過程中，為堅持捍衛提供給客人的產品品質，並顧慮到相關作業細節可能影響商譽與消費者權益，一時心急導致情緒較為激動，在言語及表達方式上產生了不必要的誤會與衝突。對於未能以更理性的態度處理市場公務，進而引發外界關注與社會資源的浪費，深感遺憾。多數網友說該聲明沒道歉，會繼續聲援女攤商。

食安 攤商 台中市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

基隆信義市場逾50年將改建 中繼市場規畫明年中進駐市府澄清非空轉3年

影／巴黎400年歷史地標「紅孩兒市場」大火！17個攤商燒毀淪廢墟

巴黎古老紅孩兒市場起火全毀 商家嘆「醒著做惡夢」

中市議員選戰開打 廟東先生指控謝志忠之妻不實言論 謝提出律師函

相關新聞

新北捷運三鶯線電力異常 鶯歌站至鶯桃福德站改以公車接駁

今天清晨5時30分許，三鶯線一列車於鶯歌站發生電力異常，無法行駛，讓準備上班通民眾焦急。新北捷運公司今早宣布，目前頂埔站至台北大學站維持正常營運，鶯歌站至鶯桃福德站改以公車接駁疏運旅客，將衝擊降到最低。

鳳梨銷美剩最後一步 農業部報告揭最快明年有望打進美國市場

立法院經濟委員會今邀請農業部長陳駿季列席報告業務概況，農業部業務報告中首次透露，台灣鳳梨明年有望打進美國市場。農業部長陳駿季表示，期望能在盛產期前就收到美國通知。

薔琵颱風將生成 粉專：會成為又大又強的颱風 北轉機率較高

熱帶擾動96W，目前位於關島東南遠方低緯度海域。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，環流結構不太好，低層裸露現象，預計還要2天時間整合，才有機會成為颱風。

主管一句話讓你想整晚？醫：小心「反芻思考」讓身體累不停

現代人工作、生活充滿許多壓力，上班族可能白天被主管講了幾句，晚上洗澡還在想；或跟家人吵完架，躺到床上又把對話重播一遍；明明很累，腦袋卻像開了好幾個視窗，一直關不掉。隔天醒來，肩頸緊、胃口差、心跳快、精神不好，整個人像睡了也沒充到電。

健保費轉帳代繳E指通！健保署：國內10家金融網銀線上申辦免臨櫃

正準備出國打工度假的小宇，即將展開海外生活之際，突然想到出國後短期內不會返國，「萬一家人忘了代繳健保費，會不會產生滯納金？臨櫃辦理又怕來不及，該怎麼辦？」

蘋果HomePod mini 2與舊款差在哪？新增3功能 硬體、價格對比一次看

蘋果（Apple）在10月13日正式推出全新的HomePod mini 2，將於10月15日開放預訂，並於10月30日正式發售。HomePod mini 2究竟值不值得升級？新產品與舊款HomePod mini有哪些差異？聯合新聞網《科技玩家》帶你一次看懂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。