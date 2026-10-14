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鳳梨銷美剩最後一步 農業部報告揭最快明年有望打進美國市場

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部業務報告中首次透露，台灣鳳梨明年有望打進美國市場。圖／聯合報系資料照
農業部業務報告中首次透露，台灣鳳梨明年有望打進美國市場。圖／聯合報系資料照

立法院經濟委員會今邀請農業部長陳駿季列席報告業務概況，農業部業務報告中首次透露，台灣鳳梨明年有望打進美國市場。農業部長陳駿季表示，期望能在盛產期前就收到美國通知。

美國農業部動植物防疫檢疫署（APHIS）於今年3月3日於聯邦公報預告台灣鳳梨鮮果實輸美檢疫條件草案，未來只要完成我方的輸出檢疫、確認無罹染關切害蟲並取得植物檢疫證明書，鳳梨就能輸美，且不需進行輻射照射或蒸熱檢疫處理，也不用去除冠芽，目前預告評論期已結束，待正式公告。

農業部今業務報告指出，在強化外銷布局及拓展多元市場方面，歐盟繼2025年核准我國芒果、番石榴輸入後，2026年2月核准我國蜜棗、紅龍果及荔枝輸入，目前正持續爭取鳳梨、嘉德利亞蘭、拖鞋蘭准入美國，及恢復輸銷芒果。今年3月美國預告台灣鳳梨輸美檢疫草案，此刻就公展期間評論意見進行討論，可望於明年開拓美國市場。

根據農業部最新統計，今年鳳梨出口日本達1.57萬公噸，輸銷加拿大、韓國及澳洲出口量分別成長近409%、171%及29%，並拓展紐西蘭、新加坡及馬來西亞等市場。

陳駿季表示，包括生物安全評估等行政作業都已經完成，台灣鳳梨每年盛產的時間點落在2月到5月之間，因此希望能在盛產前就接獲美方通知。以台灣的鳳梨生產來看，9成以上都是金鑽鳳梨為主，輸美的品種也會先以金鑽為主，不過會繼續輔導農民轉種，藉以找到更耐儲運的鳳梨品種。

鳳梨 農業部 市場

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