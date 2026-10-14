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健保費轉帳代繳E指通！健保署：國內10家金融網銀線上申辦免臨櫃
正準備出國打工度假的小宇，即將展開海外生活之際，突然想到出國後短期內不會返國，「萬一家人忘了代繳健保費，會不會產生滯納金？臨櫃辦理又怕來不及，該怎麼辦？」
衛福部健保署長陳亮妤表示，為提供民眾更多元的服務，健保署已邀集10家金融機構提供網路銀行線上申辦「約定轉帳代繳健保費」服務。民眾只要擁有合作銀行的網銀帳戶，即可線上完成設定，未來每月由約定帳戶自動扣繳，免出門、免臨櫃，省時又便利。
健保署北區業務組張温温組長說，目前國內共有10家金融機構提供網銀線上申辦「約定轉帳代繳健保費」服務，包含：臺灣銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、高雄銀行、臺灣中小企業銀行、中華郵政、玉山商業銀行、永豐商業銀行及上海商業儲蓄銀行。民眾如為上述金融機構的網路銀行存戶，直接透過網銀即可快速完成約定扣繳健保費設定。
健保署提醒，辦妥約定轉帳後，請於每月15日前確認帳戶內有足夠扣款金額，即可輕鬆完成繳費，扣款紀錄亦會登錄於帳戶內方便查詢。欲了解更多健保費繳納方式，請至健保署官網查詢「保險費繳納方式」；如有疑問，可撥打健保諮詢服務專線0800-030-598或4128-678（不須加區域碼），手機請改撥02-4128-678洽詢。
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