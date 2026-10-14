下背痛、坐骨神經痛一年多 他連問兩尊神明終於接受腰椎手術

台中64歲賴姓男子因下背痛、坐骨神經痛困擾一年多，疼痛嚴重到走路約5至10分鐘就要停下休息。經光田綜合醫院骨科部謝逸樵醫師檢查，確診為第三、四腰椎滑脫造成神經壓迫，他怕開刀連問兩尊神明，相同答案讓他終於接受腰椎手術，經微創手術，他清醒後即可下床行走，恢復情況良好，現已出院。

為了尋求心安，賴男先向平時信仰的濟公師父請示，得到「一定要開刀」的建議，他仍擔心手術後是否還能正常走路，始終下不了決心。直到再向武財神請示時，得到一句「不要再問東問西，趕快去開刀」，才讓他終於放下恐懼，決定手術。

謝逸樵醫師表示，賴男屬於典型腰椎滑脫合併神經壓迫患者，走路一段時間便會因神經受壓而疼痛，必須休息。臨床上最常見的治療障礙，不是病情本身，而是患者對脊椎手術的恐懼。若神經持續受壓，會增加恢復難度，嚴重時甚至可能造成下肢無力，影響大小便功能，因此若保守治療超過3個月仍未改善，建議及早接受專科評估。

考量保守治療效果有限，謝逸樵醫師為賴男安排OLIF斜外側腰椎椎體間融合微創手術（Oblique Lateral Interbody Fusion, OLIF）。謝逸樵醫師表示，這項手術是由身體側前方自然肌肉間隙進入脊椎，可避開背部大範圍肌肉剝離，減少對周邊肌肉、韌帶及神經組織的破壞，再置入椎間融合器恢復椎間高度、解除神經壓迫，並重建脊椎穩定性。

相較傳統手術，微創的優勢不只是傷口較小，術後疼痛較輕、出血量較少、恢復速度也較快。賴男周五接受手術，清醒後即可下床行走，恢復情況良好，經醫療評估恢復狀況穩定後，周一順利出院。

賴男已恢復日常行走，他笑說，若早知道恢復情況比想像中更好，就不會因害怕而拖這麼久。因親身感受到治療成效，他更主動介紹同樣飽受下背痛困擾的朋友到光田接受手術，如今對方也已順利出院。

謝逸樵醫師提醒，臨床上真正延誤治療的原因，往往不是病情，而是對手術的恐懼。腰椎滑脫並非一發現就需要開刀，但若保守治療超過3個月仍未改善，甚至已影響站立、步行等日常生活，就應與醫師討論是否需要進一步治療。