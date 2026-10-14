116年起禁廚餘養豬 陳駿季：年底3業者可供應循環飼料

農業部長陳駿季今天接受媒體聯訪說，明年起禁止廚餘養豬政策如期上路，今年底有3家業者可供應以廚餘為原料的循環飼料，讓豬農（主要是黑豬飼養者）有多元選擇。

立法院經濟委員會安排農業部做業務報告，陳駿季在會議前接受媒體聯訪，談到禁止廚餘養豬政策。

陳駿季說，今年初已對外宣布，具備裝置人工智慧物聯網（AIoT）者，可依事業用規範辦理，但特定廚餘使用期限將於今年底結束，明年1月1日起將全面禁止廚餘養豬，政策會如期上路。

陳駿季說，目前養豬戶可先改用一般飼料，政府也積極協助業者開發以廚餘為原料的循環飼料，苗栗地區已開始生產，預估年底至少有3家業者可投入供應，屆時業者可依實際需求選擇一般飼料、農業驗所研發的改良配方或新型廚餘飼料，對主要以廚餘飼養黑豬的豬農可以有多元選擇。