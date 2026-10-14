熱帶性低氣壓生成 最快今晚形成薔琵颱風 專家估將又大又強恐直撲日本

在關島東南方的熱帶擾動，日本氣象廳宣布已於今天上午8時發展為熱帶性低氣壓，有持續增強為輕度颱風薔琵的趨勢。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，預期明後天再進一步增強為薔琵颱風，周末通過關島附近，然後往琉球以南、台灣以東海域靠近，下周三、下周四左右來到琉球以南海域時，由於北方西風短波槽東移，太平洋高壓東退，而開始沿著高壓邊緣逐漸北轉，下周五到周末有機會經過琉球附近或以東海面後，直撲日本而去。

目前對於未來薔琵颱風的轉向點的預報，仍持續有較大的分歧性以及變動性，吳聖宇表示，雖然趨勢上看起來直接威脅台灣的機會仍然不高，但是對於後續它北轉位置的預報變化仍需要持續觀察。

吳聖宇說，由於預報資料顯示，薔琵颱風可能會是一個強度較強且範圍較大的颱風，如果轉向點比較西邊的話，仍不排除外圍雲系間接影響台灣天氣的可能性，因此下周後半的天氣變動度比較大，需要持續留意。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，目前資料顯示，薔琵颱風生成後，將往沖繩南方琉球海域方向前進，持續觀察最新預測。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，其未來行徑大多在日本南方海面，向東北大迴轉。但各國模式模擬仍有分歧，且持續調整，需再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。