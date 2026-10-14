薔琵颱風將生成 專家估往沖繩後直撲日本 不排除外圍雲系間接影響台灣

今天清晨輻射冷卻作用相當明顯，平地最低溫出現在新竹關西14.9度，其次為宜蘭南澳15.6度、苗栗三灣15.8度，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，東北季風目前已經在逐漸增強中，海面上的低雲靠近，雖然雨量不多，但是今天桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭到北花蓮一帶，預期還是會逐漸有局部短暫陣雨的機會。

其他地方天氣沒有明顯變化，吳聖宇表示，維持晴到多雲，中南部山區午後可能有局部短暫陣雨。受到季風增強以及雲量增多的影響，今天北北基桃以及宜花一帶白天高溫略降至27至29度，竹苗、台東高溫29至30度，台中以南的中南部地區31至33度或以上高溫。今晚到明晨嘉義以北到宜蘭地區低溫21至23度，空曠地區有20度以下低溫出現機會，南部及花東地區低溫23至26度，空曠地區21至23度低溫，日夜溫差變化較大，尤其是中南部地區，早出晚歸要多加留意。

吳聖宇表示，東北季風增強也造成台灣海峽以及外島地區的風力增大，氣象署針對中北部沿海、恆春半島以及外島地區發布強風特報黃色燈號。

明天東北季風有逐漸減弱的趨勢，仍會帶來海面上的水氣，迎風面包括大台北東側、基隆北海岸、宜蘭到花蓮一帶仍將有局部短暫陣雨，其他地方維持晴到多雲，中南部山區午後也有局部短暫陣雨機會。

溫度變化不大，他說，北北基宜花等地高溫27至29度，降雨較明顯的基隆宜蘭一帶高溫有機會低於27度，桃竹苗及台東地區高溫29至31度，台中以南的中南部地區高溫31至34度或以上。夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區有20度以下低溫出現機會。中北部沿海、恆春半島及外島地區明天白天的風力仍較強，要等到明晚風向進一步轉偏東風之後，風力才會減小。

他說，周五至周末，甚至一直到下周一、下周二，台灣附近偏東風，水氣少，僅東半部零星局部短暫陣雨，西半部天氣穩定，中南部山區午後仍有局部短暫陣雨。白天溫度較為炎熱，東半部地區高溫30至32度，包括大台北在內的西半部地區高溫則有32至34度或以上，夏天感覺比較明顯。夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區留意20度上下低溫出現的機會，尤其是輻射冷卻比較明顯的地方，日夜溫差仍較大。

關於颱風消息，吳聖宇說，目前在關島東南方的熱帶擾動96W持續發展中，有機會在今天發展為熱帶性低氣壓，明後天再進一步增強為薔琵颱風。周末通過關島附近，然後往琉球以南、台灣以東海域靠近，下周三、下周四左右來到琉球以南海域時，由於北方西風短波槽東移，太平洋高壓東退，而開始沿著高壓邊緣逐漸北轉，下周五到周末有機會經過琉球附近或以東海面後，直撲日本而去。

吳聖宇表示，目前對於未來薔琵颱風的轉向點的預報，仍持續有較大的分歧性以及變動性，雖然趨勢上看起來直接威脅台灣的機會仍然不高，但是對於後續它北轉位置的預報變化仍需要持續觀察。

他說，由於預報資料顯示，薔琵颱風可能會是一個強度較強且範圍較大的颱風，如果轉向點比較西邊的話，仍不排除外圍雲系間接影響台灣天氣的可能性，因此下周後半的天氣變動度比較大，需要持續留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。