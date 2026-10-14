德國作家施益堅的兩個故鄉 小說與非虛構寫作關懷台灣

德國作家施益堅從以小說書寫台灣歷史到探討台海危機，長年透過文字關懷他的第二故鄉。他接受中央社專訪時，對台灣政治對立加劇表達憂心，認為面對中國威脅，社會內部即使政治立場不同，仍應凝聚捍衛自由生活方式與民主制度的共識。

施益堅（Stephan Thome）是德國漢學家與小說家，曾3度入圍德國圖書獎決選名單。1990年代赴台留學後，他與台灣結下深厚淵源，成為台灣女婿，也將這片土地寫進小說與非虛構作品。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今年2月訪中前夕，曾閱讀他分析台海局勢的著作，邀請他赴總理府交流。

施益堅10日應文策院邀請，在法蘭克福書展參加「跨越邊界的書寫」座談。會後接受中央社專訪，分享如何透過不同形式的寫作，讓德語世界更深入認識台灣。

●「梅雨」：從家族故事看見台灣歷史

施益堅2021年出版首部以台灣為核心題材的小說「梅雨」（Pflaumenregen），部分取材自太太的家族經歷。他在書展座談中談起，如何透過一名台灣女性的一生，寫出台灣從日本殖民統治、國民黨威權統治，走向民主化的漫長歷程。

小說主角童年時以日本人的身分成長，1945年政權更替後，被要求放棄日本名字、不再使用日語。直到年老，她才終於能自由表達自己是台灣人。

施益堅說，如今一句尋常的「我是台灣人」，在過去卻可能帶來牢獄之災。對小說中的人物而言，身分認同不只是政治或歷史問題，而是伴隨一生的經歷。

為了寫作，他曾走訪經歷日本殖民時期的台灣長者。一名1939年出生的受訪者回憶，小學一年級時，老師以日語授課；二年級日本戰敗、政權交替，來自中國大陸的教師尚未抵台，學校改以台語教學；到了三年級，大陸教師抵達，課堂語言又換成中文。

短短3年，一個孩子就得適應3種不同的語言，在田野調查時受訪者細微的生活經驗，成為施益堅理解台灣歷史與身分認同的重要線索。

●「狹窄水域，暗潮洶湧」：俄烏戰爭促直面台海危機

除了小說，施益堅也嘗試以非虛構作品介紹台灣。2021年出版的「台灣使用指南」，記錄他對台灣社會與文化的觀察。他說，與小說不同，非虛構寫作讓他不必躲在小說人物背後，而能直接說出自己的觀點與思考。

2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭，「今日烏克蘭，明日台灣」的說法在德國引發討論。施益堅發現，許多德國人對台海衝突的歷史背景所知有限，而長年生活在台灣的自己，也有許多想釐清的疑惑。

「面對危險，人可以選擇逃避、假裝危險不存在，也可以正視問題，試圖理解它。」

他選擇深入研究台海衝突的歷史與政治根源，於2024年出版「狹窄的水域，暗潮洶湧──關於台灣海峽的衝突」（暫譯），這兼具國際與在地視角的書寫，也成為近期德國了解台海衝突代表性著作之一。

在施益堅看來，國際社會談論台海危機時，經常聚焦美中角力、區域安全與半導體供應鏈，卻容易忽略生活在這片土地上的台灣人。他希望德國政界理解，台灣不只具有戰略與經濟價值，也是一個擁有自身歷史與民主制度的社會。

這份關切也延伸到台灣內部政治。施益堅坦言，近年政治對立加劇讓他憂心。他認為，政黨可以有不同主張，社會也可以有不同聲音，但面對外部威脅，仍需要一個共同的基礎：捍衛自由民主制度，不願接受中國共產黨統治。

台灣年底地方選舉將至，他明白，在激烈的政治競爭中期待各方達成共識，或許有些天真。然而，他仍希望這份對民主自由的堅持，不會因政治立場的分歧而消失。

●施益堅的兩個故鄉：若回不去最難割捨的是人

施益堅今年出版新小說「總比永遠不做好」（暫譯，Besser als nie），相隔17年再度以首部小說中的德國小鎮為背景，透過地方節慶引發的爭議，探討德國社會中的性別平等、文化傳統與社會變遷。

從台灣的歷史與認同，到德國社會的文化衝突，他的筆下始終有視為故鄉的兩個國家。

施益堅說，自己既是德國人，也是台灣女婿。長年穿梭於兩種文化之間，也讓他逐漸學會以不同角度看待世界，重新檢視那些原本習以為常的觀念與偏見。

跨越文化邊界，拓寬了他的視野；但生活有了兩個重心，也意味著牽掛不再只留在一個地方。

德國近年遭遇關鍵基礎設施破壞、台灣也面臨地緣威脅，當被中央社問到，若有一天因戰爭或政治危機，無法再返回台灣或德國，最想念的是什麼？施益堅毫不猶豫回答：「當然是生活在這兩塊土地上的人們。」

台灣有太太與她的家人，德國則有母親、姊妹，以及相識多年的好友。對他而言，無法返回一個地方，不只是失去熟悉的生活環境，更意味著可能無法再與重要的人相聚。施益堅希望永遠不必面對這樣的處境。

施益堅多年來以文字關懷台灣人的歷史、認同與命運，也持續書寫德國社會。對這位擁有兩個故鄉的作家而言，這兩個故鄉的命運，兩地的命運不只是筆下的故事，更與自己所愛之人，緊緊相繫。