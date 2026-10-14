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東北風快閃略降溫 賈新興：周五秋老虎強勢回歸 薔琵颱風最快今晚生成

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天東北風快閃一天後，周五起至下周二秋老虎即將強勢回歸，台北高溫將一舉飆破32至33度。聯合報系資料照
今天東北風快閃一天後，周五起至下周二秋老虎即將強勢回歸，台北高溫將一舉飆破32至33度。聯合報系資料照

今天清晨不少地方感受到涼意，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，受顯著的輻射冷卻影響，新竹關西平地低溫甚至來到15度左右，苗栗與宜蘭也僅有17度。今天東北風快閃一天後，周五起至下周二秋老虎即將強勢回歸，台北高溫將一舉飆破32至33度。

另外，賈新興表示，關島附近的熱帶系統整合順利，最快今天晚間至明天就有機會發展為颱風薔琵，最新模擬朝琉球群島東南方海面的方向移動。

近期天氣趨勢，他說，今天東北風快閃，白天高溫稍降，今明早晚清晨依然偏涼，空曠處低溫約16至17度。周五至下周二秋老虎發威，天氣晴朗穩定，台北高溫一口氣飆上32至33度，夜間低溫回升至24度左右。中午紫外線強，注意多補充水分。

賈新興說，下周三午後至下周五偏強東北風，左有冷高壓，右有薔琵颱風環流，造成氣壓梯度力大幅增加，偏東風與東北風將顯著偏強，屆時將帶來明顯風浪與轉涼感受。

降雨方面，他說，明天基隆北海岸、雙北與宜蘭偶有零星飄雨，中南部午後山區有零星雨。周五至下周二各地大多晴朗少雨。

至於熱帶系統動向，賈新興說，關島海面的低壓系統，美軍與日本氣象廳均已升格為熱帶性低氣壓，最快今晚到明天有機會增強為颱風薔琵。目前資料顯示，往沖繩南方琉球海域方向前進，持續觀察最新預測。

賈新興也分析日韓與台灣賞楓前線攻略，他說，日本方面，北海道（富良野、金山湖、旭岳）、日本東北（八甲田纜車、八幡平）及關東奧日光（湯之湖、龍頭瀑布）楓紅正盛。下周一日本東北受鋒面影響水氣偏多，出遊記得備傘。

賈新興表示，韓國方面，首爾一帶楓紅預估下周二後漸漸明顯；首爾以南及南部地區（如釜山）則落在10月底至11月上旬。台灣則是南投奧萬大一般要等到11月上旬至中旬，才有機會見頃，想在國內賞楓的民眾可以稍作等待。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

未來14天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書
未來14天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書

日本紅葉現況。圖／取自賈新興臉書
日本紅葉現況。圖／取自賈新興臉書

韓國楓紅預測。圖／取自賈新興臉書
韓國楓紅預測。圖／取自賈新興臉書

快閃 東北風 賈新興

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