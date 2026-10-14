新北捷運三鶯線電力異常 鶯歌站至鶯桃福德站改以公車接駁

今天清晨5時30分許，三鶯線一列車於鶯歌站發生電力異常，無法行駛，讓準備上班通民眾焦急。新北捷運公司今早宣布，目前頂埔站至台北大學站維持正常營運，鶯歌站至鶯桃福德站改以公車接駁疏運旅客，將衝擊降到最低。

有民代說，三鶯線通車不久，接連出現電力異常狀況，必須追清楚問題出在哪，才能讓運行更穩定。

本月7日晚間，捷運三鶯線列車龍埔站往三峽站方向，也突然失去電力致無法行駛，行控中心第一時間獲報依程序調派列車疏散旅客。新北捷運公司當時指出，三鶯線因龍埔站上行月台要斷電進行供電系統搶修作業，為維持全線疏運量能，「龍埔站至台北大學站」區間，一度機動調整為單線雙向運轉，該區間班距約12分鐘，同步啟動公車接駁，該次狀況在8日上午8時許修復排除。

捷運三鶯線是串聯新北市土城、三峽、鶯歌地區的中運量高架捷運系統。今年6月30日通車試營運、9月1日正式收費營運。