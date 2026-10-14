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地球發高燒 賈新興：全球海溫連續4月創新高 今年極可能登歷史第2暖

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今年9月全球溫度百分化分布圖。圖／取自賈新興臉書
今年9月全球溫度百分化分布圖。圖／取自賈新興臉書

地球持續高燒。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，NOAA公布今年9月全球氣候報告，全球海溫連續4個月創歷史新高。

賈新興表示，NOAA公布9月的全球氣候體檢報告，因受持續發展的「超強聖嬰現象」與全球暖化雙重影響，全球氣候持續出現前所未見的極端訊號。不僅全球海溫打破了地球有觀測紀錄以來的最高值，各大洋區的颱風與颶風活動更出現了明顯的對比。

他說，第一，全球氣溫與海溫雙破紀錄，地球海洋熱庫大爆發。全球地表溫度比20世紀平均值高出1.33度，是1850年有紀錄以來，歷史第二暖的9月，僅次於2023年。且有紀錄以來，最溫暖的10個9月，全部集中在2015年之後。

全球海溫連4個月改寫歷史紀錄，賈新興表示，全球海面溫度比平均值高出1.10度，是迄今為止任何月份海洋溫度距平的最高紀錄。中東太平洋熱帶地區，因受聖嬰現象的推升下，也創下歷史新高，大西洋、印度洋與南大洋海溫也普遍創紀錄。

他表示，2026年極可能榮登歷史第二暖，今年1至9月全球均溫為歷史第二高，高機率成為史上前兩名最溫暖的年份。陸地高溫分布，亞洲與北極有史以來最熱9月，全球陸地均溫為177年來第三高。亞洲、北美洲與北極地區同步經歷了有史以來最熱的9月。

第二，全球熱帶氣旋大洗牌，大西洋異常安靜，東太平洋瘋狂爆發。賈新興表示，全球9月共生成19個熱帶風暴，9個達熱帶氣旋／颱風強度、6個達強烈等級。

但大洋之間呈現極大的對比。他說，大西洋異常沉寂，9月僅生成4個熱帶風暴，且0颶風，這是進入衛星觀測時代以來，首次在大西洋10月前沒有任何颶風生成。

東太平洋創歷史紀錄。他說，受聖嬰現象發展的影響，東太平洋暴增8個風暴（氣候平均3.3），跟1994年、1997年與 2015年並列最多產的9月，其中7個達到颶風（氣候平均2.0）、5個達到強烈颶風（氣候平均1.0），雙雙打破該區9月新紀錄。

賈新興表示，颶風波羅（Polo）迅速爆發為5級颶風，成為東太平洋歷史第二強颶風，僅次於2015年帕特里夏。重創墨西哥，並為美國西南部地區帶來洪水。西北太平洋記錄到6個熱帶風暴（2個颱風、1個強颱），整體活動接近氣候平均值。

他進一步解釋，因為NOAA報告中西太平洋9月紀錄的6個風暴，是採用美軍（JTWC）的1分鐘平均風速標準，部分短暫達標的弱系統也被算進來（21W 24W）。而中央氣象署（CWA）與日本氣象廳（JMA）是遵循WMO國際標準的10分鐘平均風速，因此官方正式命名的颱風只有4個。

賈新興說，北印度洋1個未命名風暴為印度中東部帶來洪水，南半球無風暴生成，大致符合該月平均情況。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

1850年至今年歷年9月全球溫度距平時間序列圖。圖／取自賈新興臉書
1850年至今年歷年9月全球溫度距平時間序列圖。圖／取自賈新興臉書

賈新興 歷史 氣溫

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