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西半部空品不佳 吳德榮：北東水氣增 周五起秋老虎報到

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今天境外汙染通過全台空氣髒 未來1周溫度向上 周五更迎來大隻秋老虎

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
由於偏北風帶來境外汙染物，今天各地空氣髒。聯合報系資料照
由於偏北風帶來境外汙染物，今天各地空氣髒。聯合報系資料照

溫度，一路向上。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於近期東北季風偏弱，未來1周溫度將是一路向上，尤其周五起，台灣上空轉吹偏東風之後，很可能要迎接大隻的秋老虎

未來幾天，天氣狀況大概可以拆成兩個時段：今天至明天，有一波微弱東北季風南下，由於顯然不夠強，只有讓北、基、宜高溫稍降的效果，以及東北部偶爾飄雨。台灣其他地方持續白天熱、夜晚舒適。

周五至下周初，台灣上空轉吹暖熱的偏東風，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，各地高溫直接上看30至35度之間，「算是一隻大隻的秋老虎」。絕大多數地方晴朗、炎熱。只有東半部，因為迎風面偶爾短暫雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，再下一次很明顯的東北季風，要下周二以後再看看了。如果到時候，從遠洋過來的颱風位置夠配合的話，也許能夠帶來很明顯偏涼的北風。

此外，境外汙染通過，各地空氣髒。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於偏北風帶來境外汙染物，今天各地空氣髒。如果外面灰矇矇的，是有害的髒空氣。提醒大家避免戶外運動，盡量配戴口罩。

根據環境部空氣品質監測網，環境部提醒中部、雲嘉南地區、富貴角地區、馬公、馬祖、金門地區，敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

溫度趨勢。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
溫度趨勢。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

溫度 秋老虎 東北季風

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