東北季風稍增強 迎風面雨增 大台北、宜蘭降溫

迎風面雨增，大台北、宜蘭轉涼。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天受東北季風稍稍增強影響，迎風面的大台北山區、基隆北海岸及宜花地區雲量較多，偶有局部降雨，降雨強度都在大雨等級以下。白天，桃園以南維持為多雲到晴的穩定天氣。午後，中南部山區還是會有局部短暫陣雨的機會，但雨勢不強、雨區不大、雨時不長。

本周天氣，環境水氣以明天最多。林得恩說，其中，基隆北海岸及宜蘭地區需留意較大雨勢的發生，大台北地區則為零星短暫陣雨天氣。

至於溫度變化，他說，根據中央氣象署最新氣象資料顯示，白天，舒適到偏熱，桃園以北及宜蘭、花蓮較涼，高溫在27至29度之間，新竹以南及台東地區高溫為31至33度，中南部近山、內陸地區有機會再更高一些；早晚仍稍涼，中部以北及東北部地區低溫在20至22度之間，其它地區低溫約21至25度之間，沿海、空曠地區或河谷地區還會再低一些，夜晚及清晨期間，適時調整衣物、避免著涼。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。