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西半部空品不佳 吳德榮：北東水氣增 周五起秋老虎報到

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今、明兩天大台北東側、東半部雲量稍增，轉有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定。北台高溫微降，南偏熱，各地早晚涼。聯合報系資料照
今、明兩天大台北東側、東半部雲量稍增，轉有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定。北台高溫微降，南偏熱，各地早晚涼。聯合報系資料照

今晨各地晴朗。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，因輻射冷卻作用，平地最低氣溫為新竹縣關西鎮14.9度，其次是宜蘭縣南澳鄉15.6度、苗栗縣公館鄉16.2度，各地區平地最低氣溫約在16至21度。

今、明兩天東側海面水氣漸增，吳德榮表示，大台北東側、東半部雲量稍增，轉有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定，山區午後偶有局部短暫降雨。北台高溫微降，南偏熱，各地早晚涼。西半部空品不佳，戶外活動應注意。北部18至30度、中部20至35度、南部21至35度、東部16至33度。

他說，周五至下周二東側水氣漸減，東半部多雲時晴，偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定。白天氣溫偏高，日夜溫差大，為秋老虎型態。

關於颱風消息，吳德榮說，輕颱小熊在日本東方海面，向東北加速進行，即將變性為溫帶氣旋。下半周關島東方海面有熱帶擾動發展，其未來行徑大多在日本南方海面，向東北大迴轉。但各國模式模擬仍有分歧，且持續調整，需再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

吳德榮 秋老虎 空品

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