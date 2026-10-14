西半部空品不佳 吳德榮：北東水氣增 周五起秋老虎報到

使用AI已慢慢變成我的習慣。有時候查資料，有時候拿來整理想法，也有時候身體哪裡不舒服，會先問問看可能有哪些原因。跟AI說話有一個好處，就是不用擔心是不是問了很笨的問題，也不用怕對方覺得我大驚小怪。

2026-10-14 00:00