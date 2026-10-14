未打疫苗…40歲男染流感 搶救一周不治

流感疫情連三周緩降，但上周新增重症病例一四四例、死亡四十六例，死亡人數創今年新高，多數感染Ａ型Ｈ一Ｎ一。

在新增死亡個案中，較年輕患者為四十多歲男子，連續兩年未打流感疫苗，因發燒、呼吸困難等症狀至急診時，已併發肺炎，住院搶救一周，死於敗血性休克、多重器官衰竭。

疾管署最新監測資料顯示，上周門急診就診人次十二萬八八四七人次，較前一周的十四萬一四○一人次，下降百分之八點九，連續三周緩降，預計十一月中下旬脫離流行期。社區流感病毒以Ａ型為主，Ａ型Ｈ一Ｎ一占百分之九十一點八為高。

上周四十六人死於流感，創流感季新高紀錄，為何類流感就醫人數緩降，致死個案人數卻上升？疾管署發言人林明誠表示，上周類流感門急診就診人次暫時脫離流行閾值，這一波流感疫情最高峰已過，但重症、死亡個案屬於落後指標，因此，在疫情下降後，仍處於高點。

疾管署防疫醫師林詠青表示，較年輕的個案為北部四十歲男性，原有腦出血、肝硬化等病史，免疫力較差，屬於重症風險族群，但今年和去年均未接種流感疫苗。十月初因發燒、呼吸困難到急診，當時血壓偏低、低血氧，快篩確認Ａ型流感，Ｘ光顯示雙側肺炎，急性呼吸窘迫，進入加護病房，治療後仍併發敗血性休克、呼吸衰竭，併發心臟及多重器官衰竭過世。

台大醫院特聘教授黃立民指出，門診流感快篩陽性率於上周開始下降，呼籲長者、幼兒以及慢性病患等高風險族群應盡速完成接種，獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡風險。

至於新冠疫情，十月四日到十月十日門急診就診五二六一人次，較前一周下降百分之卅五點二。上周十月六日到十月十二日新增廿一例本土重症病例、十五例本土死亡病例。

林詠青說，上周較年輕新冠死亡個案為中部五十多歲男性，本身患有糖尿病、高血壓、慢性肺病、末期腎病病史，為重症高風險族群，但僅於二○二二年接種二劑新冠肺炎疫苗。九月下旬出現咳嗽、流鼻水、全身痠痛，因呼吸困難，至急診就醫，胸部Ｘ光顯示肺炎，快篩結果新冠肺炎陽性，收治加護病房，不幸於住院二周後過世，死因為新冠肺炎感染併發心臟與多重器官衰竭。