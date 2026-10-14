「左流右新」打氣旺 加碼採購疫苗

公費流感、新冠疫苗十月一日開打，衛福部同步推「健康幣」，若完成參加、填表，打完「左流右新」，可獲一六五○幣，使打氣旺盛，截至十月十二日，二二六萬人接種流感疫苗，新冠疫苗接種數近八十萬。

為此，疾管署增購流感疫苗卅萬劑、Novavax新冠疫苗十七點四萬劑。

今年公費流感疫苗採購量首次超過七百萬劑，達七○五萬一五○劑，創歷史新高，另購二四○萬劑新冠疫苗，莫德納二二○萬劑及Novavax疫苗廿萬劑。開打不到兩周，疾管署長羅一鈞宣布加購疫苗，流感疫苗除原本就有的開口合約廿萬劑，再追加十萬劑，共卅萬劑，如果順利，預計十一月上旬配送至各地方衛生局，提供民眾接種。

疾管署統計，截至十月十二日為止，國內流感疫苗接種數累計約二二六點七萬人次，為去年同期一九六萬人次的一點一六倍；新冠疫苗接種累計已逾七十八點一萬人次，為去年同期五十三點七萬人次的一點五倍，接種踴躍。

至於新冠疫苗，林明誠表示，除新世代莫德納疫苗，另採購廿萬劑Novavax XFG疫苗，首批十五萬劑已抵台並完成封緘作業，自今年十月十九日起新增提供滿十二歲以上公費對象接種。疾管署再增購Novavax XFG疫苗十七點四萬劑，預計最快十一月中旬提供接種。