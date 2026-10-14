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校長：穿便服已是各校趨勢

聯合報／ 記者吳傑沐王駿杰張裕珍朱冠諭／連線報導

愈來愈多學校不硬性要求穿制服，每周僅規定一至二天，配合升旗或體育課穿著到校。多名學校校長觀察，以便服為主，讓學生有自我表達空間，中、高年級學生流行訂製班服，展現創意活力，也凝聚班級向心力。

新竹市關埔國小學生穿便服為主，但重要場合保留穿制服。校方指出，穿便服能依據天氣、課程與活動需求，選擇適合服裝，可練習自主管理；制服代表共同身分與團體歸屬，及校外活動時提高辨識。

新竹市龍山國小學風自由，校方表示，學生平時以穿便服，班服、學校運動服依需求穿搭，校慶運動會或特定年級活動穿著，能凸顯團隊榮譽感。

桃園市中山國小校長蔡淑華說，每周戶外朝會穿運動服，其餘穿便服，體育課當天穿運動服；穿便服已是各校趨勢，有的班級會自己設計班服，高年級更是每班都有，穿班服的頻率更高，比校服更有認同感。

苗栗縣多數學校每周僅穿一至二天制服或運動服，通霄國小校長張傳源說，本學期起縮短穿制服天數，從兩天減為一天，只有周三升旗日要穿制服。苑裡鎮文苑國小校長張志清說，依教育部規定，學生穿便服不得處罰，學校多採開放態度；部分弱勢學生穿不起名牌、樣式也不多，學生私下會比較，校方應多關切。

桃園市教育局表示，學生若違反服儀規定，可視情節採適當輔導或管教措施，但不得處罰，採正向管教、口頭糾正等方式，不得處罰，也可通知監護人協助等方式，各校可訂定較寬鬆規定。

制服 體育 新竹

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