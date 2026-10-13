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維奧爾琴也有帕格尼尼 天使與魔鬼琴藝交鋒

聯合報／ 記者何定照／即時報導
微光古樂集10月16日音樂會《凡爾賽詩神山之巔》將登場，此為宣傳海報。圖／微光提供
微光古樂集10月16日音樂會《凡爾賽詩神山之巔》將登場，此為宣傳海報。圖／微光提供

17世紀後半，「太陽王」路易十四將凡爾賽發展為歐洲最重要的宮廷文化中心之一，成就法國後世所稱的「大世紀」。宮廷樂長盧利、聖禮拜堂音樂總監夏邦提耶、維奧爾琴「天使」瑪黑與「惡魔」佛克雷、「偉大的」庫普蘭以及拉摩，共同構成微光古樂集10月16日音樂會《凡爾賽詩神山之巔》的音樂軸線。

微光指出，十八世紀法國作家—勒布朗（Hubert Le Blanc）談到當時法國最重要的兩位維奧爾琴巨匠馬雷（Marin Marais）與佛克雷（Antoine Forqueray）時，留下了一句非常有名的比較：「馬雷拉得像天使，佛克雷拉得像惡魔」。

馬雷是細膩、優雅的法國維奧爾琴代表，佛克雷則以強烈、華麗厚重的和弦、與驚人的超技聞名，甚至常被後世形容為維奧爾琴界的帕格尼尼。這兩人幾乎可以代表法國巴洛克維奧爾琴學派，兩種截然不同的演奏美學。

微光表示，這次《凡爾賽詩神山之巔》音樂會，就由微光和布魯日古樂大賽首獎得主、維奧爾琴家—泰奧多羅·包（Teodoro Baú），分別帶來這兩位維奧爾琴神魔的超級名作。

佛克雷獨奏作品中，包括《天王朱比特》，將以驚人的炫技、急速音群與強烈和弦，描繪眾神之王掌控雷霆與閃電的威勢。馬雷作品則有《國王就寢第一號三重奏組曲》選曲前奏曲、第一第二薩拉邦舞曲、幻想曲、〈小玩意〉、輪旋曲等，觀眾屆時可好好比較。

本次音樂會還包括巴洛克雙簧管演奏家張端庭，旅德巴洛克長笛演奏家馬鈺，微光音樂總監、巴洛克小提琴家大下詩央，以及團長、巴洛克低音管演奏家蔣皓任，音樂會在台北國家音樂廳演奏廳演出。

天使 法國 歐洲

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