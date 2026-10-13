台美身心障礙藝術家以畫筆與音樂交流 讓藝術跨越界線

「Love Beyond Boundaries 有愛無礙」台美身心障礙藝術文化交流活動延續今年4月在美國舊金山灣區的交流成果，特別邀請美方身心障礙畫家及音樂家來台中參與畫展與音樂演出，讓跨越太平洋的藝術交流從「走出去」進一步走向「迎回來」，透過藝術、音樂與真實生命故事，持續推動台美文化交流與社會共融。

社團法人臺灣畫話協會理事長林國勳今年3月底，從台中市政府社會局廖靜芝局長手中接過象徵溫暖與支持的旗幟，帶領身心障礙藝術創作者及其作品前往美國舊金山灣區，與當地藝術家、音樂家及社福團體進行文化交流。藝術家以真摯筆觸、純粹線條與優美樂音，分享生命中的歡笑、淚水、夢想與勇氣，讓藝術成為跨越語言、文化與身體差異的共同語言。

今年4月美國交流活動期間，台美雙方經交流討論後達成共識，認為身心障礙藝術交流不應只是一次性的活動，而應持續透過台灣與美國兩地輪流展出，讓更多身心障礙藝術家的創作被世界看見。因此，今年10月特別促成美方藝術家回訪台中，邀請包括自閉症等身心障礙藝術家及音樂家來台，參與藝術展覽與音樂演出，延續今年舊金山交流所建立的友誼與合作。

「Love Beyond Boundaries 有愛無礙」畫展將於10月13日在台中文化創意產業園區國際展覽館開幕，展出來自台灣與美國身心障礙藝術家的作品。

參與創作者涵蓋自閉症、腦性麻痺、腦傷、唐氏症等不同身心障礙者。每一幅作品都不只是藝術創作，更承載著創作者獨特的生命經驗與情感。透過不同媒材、色彩與線條，藝術家用自己的方式表達對生活的觀察、想像與感受，也讓觀眾看見身心障礙者在藝術創作上的多元能力與無限可能。

此次展覽不只是靜態作品的呈現，更具有台美雙向文化交流的重要意義。台灣藝術家曾遠赴美國分享創作，而此次則迎接美方藝術家來到台中，讓雙方透過作品面對面交流，在藝術中認識彼此，也讓台灣成為國際身心障礙藝術交流的重要平台。

除了畫展之外，活動也將於11月13日在台中文化創意產業園區橫道堂舉辦音樂會。

音樂演出者包括自閉症、腦性麻痺、腦傷、唐氏症等身心障礙者，透過樂器與舞台演出展現自身的才華與生命力量。來自台灣與美國的音樂家將以音樂作為交流媒介，讓不同文化、不同生命經驗的人，在旋律中找到共同語言。

主辦單位表示，希望透過畫展、音樂會及文化交流活動，讓社會看見身心障礙者不只是需要被照顧的對象，更是能夠創作、表演、交流及影響社會的藝術家。