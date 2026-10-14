健康你我他／AI可當小助理 判斷仍要靠自己

使用AI已慢慢變成我的習慣。有時候查資料，有時候拿來整理想法，也有時候身體哪裡不舒服，會先問問看可能有哪些原因。跟AI說話有一個好處，就是不用擔心是不是問了很笨的問題，也不用怕對方覺得我大驚小怪。

對我來說，AI比較像個人助理，也像第二雙眼睛。它會提醒我一些沒有注意到的地方，或提供不同的視角，讓我少走一點冤枉路。

AI也幫我省下不少時間。很多瑣事處理得快一點，我就可以早點休息、多運動、到戶外走走，也有更多時間陪家人。我也能把時間留給自己喜歡的事，像園藝、寫作、學新技能和新的語言。有些事情還可以直接用口述，不用一直盯著螢幕打字，對我來說也比較輕鬆。

不過，我不會完全相信AI說的每一句話。以前我就遇過它把不同期刊、論文名稱和頁碼拼在一起，看起來煞有其事，實際上卻不是正確的資料。

所以現在遇到健康或比較重要的資訊，我會要求它附上來源，也會再查證，不會只看一個答案就相信。

AI的確讓我的生活方便很多，也間接讓我有更多時間照顧自己的身體和心情。只是它再好用，該自己判斷的時候，還是不能偷懶。它畢竟不能取代真人，面對面的交流、表情、語氣和感受，還是很重要。