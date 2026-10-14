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攝護腺癌難察覺 特異抗原超標應警覺

聯合報／ 蔡樹衛／國泰綜合醫院泌尿科主治醫師
惡性攝護腺癌是男性不可忽視的隱形殺手。圖∕123RF
惡性攝護腺癌是男性不可忽視的隱形殺手。圖∕123RF

72歲林先生，因下泌尿道症候群長期在泌尿科看診且規則服藥。兩年前，他的攝護腺特異抗原（PSA）超標達6ng/dl，接受傳統經直腸超音波切片顯示良性，但PSA仍不斷攀升。

林先生於是決定接受「磁振造影融合影像機械手臂超音波引導經會陰攝護腺切片」，透過精準定位在懷疑病灶中揪出隱藏的攝護腺癌，進而採行微創的海扶刀（HIFU）治療，目前定期追蹤，狀況良好。

惡性攝護腺癌是不可忽視的隱形殺手，近十年由台灣男性十大癌症第七位已飆升至第三位。早期幾乎沒有症狀，常與良性攝護腺肥大混淆。

男性40歲之後，幾乎都會面臨「良性攝護腺肥大」的生理變化，常見頻尿、急尿、夜尿及尿速變慢等症狀。初期以藥物治療為主，如果藥效不佳才手術治療，手術選擇多元，包括傳統的雙極電刀刮除術、自費各式雷射刨除手術，以及自費經尿道攝護腺拉開術（Urolift）與攝護腺水蒸氣消融術（Rezum）。

攝護腺癌早期難以察覺，建議男性年滿50歲（有家族史者提前至45歲），應每年定期至泌尿科檢查PSA與肛門指診，有家族病史甚至要每半年抽血一次。若PSA持續升高應進一步檢查，早期發現、早期治療，預後通常非常良好。

若確診攝護腺癌，臨床上可透過達文西機器手臂輔助根除手術切除病灶，或選擇利用高能量超音波精準消融癌細胞的海扶刀治療，亦可搭配放射線治療。醫師會依據癌症分期與病患身體狀況，量身打造最適合的治療計畫。

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