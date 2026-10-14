醫療奉獻獎得主吳榮州 開啟心血管急重症在地治療 成功守住屏東人的「心」

「對病人來說，面臨的是生命的延續，對醫師來說，可能只是多花一個小時。」凌晨接到電話，屏東基督教醫院院長吳榮州從家裡趕往醫院，換上手術衣，走進心導管室，將阻塞的冠狀動脈盡快打通；早一分鐘，就能多保住一些心肌，多守住一個家庭。

建首間心導管室 全天不打烊

28年前，屏東縣沒有心導管室，急性心肌梗塞患者須轉送高雄，救護車跨越高屏溪的每一分鐘，都是心肌持續流失的代價。原本在高醫服務的吳榮州，受到屏基「哪裡有需要，就往哪裡去」的理念感召，離開高醫舉家搬到屏東。1999年創建屏東縣第一間心導管室，建立全年無休24小時心導管on call制度。

27年來，屏基心導管團隊完成逾2萬人次冠狀動脈介入治療，2004年起至今，急性心肌梗塞緊急心導管服務累計6570人次。近三年，病患從醫院抵達急診到心導管團隊成功利用導絲打通阻塞心臟血管時間，小於90分鐘達成率95%以上。

吳榮州(中)是屏東縣醫師公會薩克斯風樂團成員。圖／屏基提供

急性心肌梗塞 建綠色通道

吳榮州自高醫醫學系畢業後，在高醫心臟內科服務9年，期間曾經支援屏基及署立屏東醫院門診。當時屏東心血管醫療相對匱乏，病人若需心導管等侵入性治療，幾乎都得轉往高雄。

偏鄉醫療不足一直是他的掛念。「高醫有很多主治醫師，多一個不嫌多，少一個也不嫌少；我來屏東開墾，可以發揮更大作用」，吳榮州因此決定來到屏基，帶著妻子、兩個孩子在屏東市租屋，妻子扛起接送照顧孩子責任，是他背後最大支柱。如今兒子也成為心臟內科醫師，選擇同樣的辛苦路。

屏基從當年3名心臟內科主治醫師，到現今有8名心臟內科主治醫師、兩間心導管室，連同護理師、放射師組成18人專業團隊，如今每月服務量增加至約470人次。屏基急診室針對急性心肌梗塞建立「綠色通道」機制，整合急診、心導管室與相關醫療團隊流程，讓病人在最短時間直接送入心導管室，獲得即時治療。

2025年，屏基與美國心臟學會（AHA）簽署「國際胸痛中心認證備忘錄」，成為全台首家與美國心臟學會合作推動胸痛中心認證的醫院。吳榮州擔任院長後，仍保留每周3次門診，每月值班5至6天；夜間若遇複雜病例，他會回到導管室協助。

病人延續人生 我們的成就感

2011年時，一名28歲男子深夜因急性心肌梗塞送到屏基，懷疑左冠狀動脈主幹阻塞，在前往心導管室途中突然失去心跳，立即急救，先以葉克膜維持患者循環，再進行心導管治療，迅速打通阻塞的血管，後續另接受冠狀動脈繞道手術，多年後仍平安生活。這案例讓吳榮州更確信，屏東需要一套能24小時迅速啟動心臟急重症的醫療體系。

「成就感不是我們創造了什麼，而是病人有機會存活下來。」吳榮州說，醫師付出睡眠及時間，患者得到的卻可能是往後數十年的人生。

吳榮州發現，不少心肌梗塞患者由家屬開車或患者自己開車到醫院，利用救護車比例偏低，若途中發生心臟麻痺，恐就來不及了。他說，救護車上有電擊器及緊急救護技術員，再裝設十二導程心電圖，醫師能在患者抵達前判斷是否為急性心肌梗塞，提前啟動心導管團隊。

護心LINE通報 搶黃金急救

吳榮州於是募得12台十二導程心電圖機，配置在距離醫院車程20分鐘以上的12個消防分隊試辦。在屏東縣衛生局協調下，整合消防局與各醫院心臟科醫師，建立跨院即時合作機制，成立「護心守衛LINE即時通報群組」，當救護車傳送患者心電圖，輪值心臟科醫師即時線上判讀，確認立即啟動後送，爭取黃金急救90分鐘。

推動跨醫院的院前救護，這條路至少走了8年，2021年屏東縣36個消防分隊全數完成十二導程心電圖設備建置。近兩年成功傳輸超過1400例心電圖資料，協助搶救62名急性心肌梗塞患者，5分鐘內完成判讀率達85.7%。

新冠疫情期間，一名確診染疫的急性心肌梗塞患者送醫，需緊急心導管治療。面對未知感染風險，醫療團隊穿上全套防護裝備進入導管室，吳榮州為他完成屏東首例確診患者心肌梗塞冠狀動脈支架置放手術。

吳榮州與病患相處就像朋友，曾有一名病患邀請吳榮州參加女兒婚宴，吳榮州因公務稍微遲到，未料主婚人在台上跟賓客說，「今天能看到女兒出嫁，要感謝吳醫師救我一命，所以救命恩人沒到，我們不開席」，見證他在病患心中的份量。

走過屏基6樓榮譽牆，回顧醫院不同時期重要人物，吳榮州笑說，來屏基28年，牆上找不到他的蹤跡，如今為屏基拿下第17座醫療奉獻獎，這提醒自己要更加謹言慎行，「才不會辜負這個頭銜」。

屏東基督教醫院院長吳榮州。記者劉星君╱攝影

吳榮州

年齡：66歲

出生地：台南

學歷：高雄醫學院醫學系、高雄醫學大學公共衛生研究所

現職：屏東基督教醫院院長

經歷：

屏東基督教醫院醫療發展副院長、醫務副院長、心臟內科主治醫師

高醫心臟內科主治醫師

主要事蹟：

創建屏東縣第一間心導管室，建立全年無休24小時心導管on call制度

推動十二導程心電圖院前傳輸，建立24小時遠端判讀機制，爭取急性心肌梗塞黃金搶救時間