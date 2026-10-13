捷克摩瑟水晶巡迴展登場 國際雕刻大師現身台中大遠百

捷克摩瑟水晶「2026 Moser奇幻摩瑟」巡迴展以「藝境之巔，耀世鋒芒」為主題，集結經典水晶雕刻作品與當代藝術創作，13日起至15日在台中大遠百8樓展出。國際雕刻大師史沃博達（Radek Svoboda）也到場，分享創作歷程、雕刻技藝與藝術理念，邀請收藏家及水晶愛好者近距離感受摩瑟水晶傳承百年的工藝之美與藝術魅力。

國裕精品執行董事欒慎寰表示，近期股市非常熱絡，帶動高資產族群的財富效應，也推升精品藝術收藏買氣。摩瑟水晶的收藏客群逐漸擴大，除了企業主、竹科新貴外，也吸引持有大量台積電（2330）股票的教授、老師等公教族群青睞，即使是動輒數百萬元的限量水晶珍品，收藏家出手仍相當大方。

今年「2026 Moser奇幻摩瑟」巡迴展別具意義，適逢新任捷克駐台代表大衛．雅庫里斯（David Jarkulisch）來台履新，大中華總代理國裕關係企業特別於台北場舉辦歡迎會，以摩瑟水晶這項捷克代表性工藝迎接新任代表，展現水晶藝術與台捷文化交流的特色。

摩瑟水晶以精湛的手工技藝聞名，雕刻師透過反覆琢磨與精準落刀，將人物、神話故事、飛禽走獸及自然景象刻畫於晶透材質之中，使水晶從生活器物昇華為兼具藝術表現與收藏價值的作品。

本次展覽焦點之一，是國際雕刻大師史沃博達親臨現場，與觀眾分享多年創作經驗、雕刻技法及藝術理念，帶領參觀者從作品細節深入了解創作構思與工藝精髓。

展出作品涵蓋神話、人物與自然等多元題材。雷瑟大師擅長將神話人物與自然生靈融入水晶雕刻，代表作品包括《天神之戀》、《虎嘯山林》及《花神芙蘿拉》，透過層次分明的雕刻技法，呈現人物情態與自然生命力。

史沃博達則以人物及神話題材見長，《麗妲天鵝戀》與《凌波仙子》運用立體線條及姿態變化，細膩刻畫人物神情，展現作品在不同角度下的藝術表情。

此外，賽林格大師刻畫神祇氣勢的《海神波賽頓》、史卡拉大師詮釋古典浪漫意境的《雲端小愛神》，也於展覽中亮相，呈現摩瑟水晶雕刻藝術的多元風貌。

除了人物與神話雕刻作品，現場也將展出《翡翠之光》、《粉紅佳人》等經典系列，以及水晶酒具禮盒，展現不同色彩、線條與器型交織而成的美學特色。「摩瑟大師雕刻杯」則是以龍、虎、馬、羊、猴、雞等動物為題材，將生動姿態凝聚於杯身，體現傳統工藝與日常生活結合的設計巧思。

欒慎寰指出，透過此次巡迴展，希望讓更多民眾認識摩瑟水晶精湛的手工雕刻工藝，並有機會與國際級雕刻大師面對面交流，從作品的線條、層次與細節，感受水晶由實用器物轉化為藝術珍品的創作魅力。

「2026 Moser奇幻摩瑟」巡迴展台中場10月13日至15日在台中大遠百8樓北棟國裕專櫃展出；高雄場則於10月16日至18日在高雄大立精品5樓國裕專櫃舉行，邀請民眾親臨現場，欣賞捷克百年水晶雕刻藝術。

《麗妲天鵝戀》是國際雕刻大師史沃博達代表作之一。記者宋健生／攝影