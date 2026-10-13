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財神降臨！大樂透3.5億元頭獎一注獨得 幸運兒出現在這裡
台灣彩券公司表示，大樂透第96期今晚開獎，一名幸運兒獨得3.5億元頭獎獎金，開在高雄市鳳山區鳳松路74號1樓的「穩答答彩券行」。
今晚開出的大樂透中獎號碼為31、35、48、03、36、47，特別號32。中秋加碼獎獎號為10、34、24、19、46、40、42、45。
台彩說，10月13日大樂透中秋加碼獎項開出情形：100萬元獎項開出4組，總中獎注數為5注，其中3組為單注中獎，1組為2注均分；5000元獎項開出510注。
台彩指出，中秋加碼活動截至本期為止，累積開出100萬元獎項組數為44組，剩餘26組，累積開出5000元獎項注數為4815注，剩餘1185注，16日將繼續加開100萬元獎項及5000元獎項。
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