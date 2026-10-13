財神降臨！大樂透3.5億元頭獎一注獨得 幸運兒出現在這裡

連假好天氣即將進入尾聲，明天起又有一波東北季風南下，後天台灣周圍水氣漸增，基隆北海岸及宜蘭可能有局部大雨。而關島附近目前有熱帶擾動發展機率，可能生成颱風「薔琵」，不過目前路徑預測，「薔琵」將會在琉球外海北轉。

2026-10-13 16:52