此生必看！莫札特《女人皆如此》、《灰姑娘》法國名導版本上演

今年是莫札特270歲誕辰，臺中國家歌劇院年度旗艦歌劇《女人皆如此》，將帶來2022年在法國香榭麗舍劇院首演、鬼才導演羅杭．佩利的版本，透過錄音室裡的一場「戲中戲」，讓這齣18世紀的「交換伴侶」喜劇，有了當代的觀點和樣貌，10月29日至11月1日將在大劇院連演4場。

《女人皆如此》取材自西方文學中常見的「考驗忠貞」主題，講述兩位年輕軍官深信自己的未婚妻忠貞不渝，卻遭老哲學家質疑女人善變，設下賭局要求兩人喬裝外國富商，誘惑彼此的未婚妻。原本看似堅不可摧的愛情，在精心設局的情感試煉中逐步破滅。

歌劇院總監李惠美表示，歌劇院年度旗艦歌劇每年都是非常盛大、全力以赴的製作。年輕的時候覺得《女人皆如此》是個可怕的劇本：如此厭女，把女人寫得愚蠢，男人寫得可惡，「但我當時的同事、作曲家陳樹熙說，歌劇是用來聽的，不只是用來看的。這讓我開始以不同的眼光理解歌劇中音樂與戲劇的關係，而當代導演更將這個故事賦予不同意義。」

執行導演卡琳．吉拉表示，佩利導演選擇將場景放在現代的錄音室中，希望把音樂當作中心，發生地點不限，可以是臺灣、日本等任何地方。一開始歌手是在錄音的工作情境下，逐漸轉換為劇中人物，道具、背景越來越少，焦點著重在歌手身體上，「到了某一刻，大家將只看到歌手本身。」

指揮林勤超表示，這齣歌劇有大量且連續的重唱，每一位角色的情感與出發點都不同，能讓觀眾在同一時間聽到不同人物的心理變化：一人說謊時，另一人已開始心動，第三人還搞不清楚狀況；當歌詞重複時，莫札特使用的和聲與音型都會產生層次變化，他非常善用和聲轉折與木管樂器（低音管、單簧管、雙簧管），揭示角色內心深處的「心理裂痕」。

「觀眾會跨越時空，看見自己！」排練指揮、聲樂暨合唱指導徐嘉琪曾和導演合作過歌劇《灰姑娘》，她稱讚羅杭．佩利是真正讓戲劇去服務音樂的導演，將場景移到錄音室非常貼近真實而有想像力。

資深樂評人劉岠渭分享，《女人皆如此》創作於1789年，也就是莫札特過世前2年，當時他深陷人生低谷，不但負債累累，剛出生的女兒也因生活環境惡劣而夭折。在如此殘酷的現實壓力下，莫札特依然用很精細的筆法，去詮釋劇情中因「交換伴侶」所產生的微妙感情，像是〈我心堅如磐石〉，表面上在唱自己絕對不會變心，其實是動搖的開始。